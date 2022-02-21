/680872/وزارة-الاوقاف-فتح-مصلى-السيدات-بالمساجد-خلال-شهر-رمضان-واستمرار-تطبيق-الاجراءات-الاحترازية

قال الدكتورايمن ابو عمر وكيل وزارة الاوقاف لشئون الدعوة ان وزارة الاوقاف شكلت غرفة عمليات برئاسة رئيس القطاع الديني لتحديد الضوابط الخاصة بالمساجد ومتابعة استعدادات الوزارة فى شهر رمضان ، ونتج عنها بعض التعليمات اهمها ، صيانة المساجد وتجديد فرشها ، وتكثيف حملات النظافة والتعقيم ، و تطبيق الاجراءات الاحترازية .

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كما اكد ابو عمر ان الدروس فى المساجد لم تعود بعد والوزارة مستمرة فى الدعوة عبر موقعها الالكترونى وذلك نتيجة جائحة كورونا بإعداد العديد من البرامج الدعوية من تلاوات ، وخواطر دعوية ، وبرامج علمية ، وابتهالات ، وفتاوى رمضانية .، واضاف ان ليس هناك تغير فى الضوابط المتبعة منذ فترة كالتباعد الاجتماعى بين المصليين ، وارتداء الكمامات ، واصطحاب مصليات خاصة وما الى ذلك.

وزارة الاوقاف: فتح مصلى السيدات بالمساجد خلال شهر رمضان واستمرار تطبيق الاجراءات الاحترازية

كما اضاف ان مدة صلاة القيام لا تتعدى النصف ساعة مثل العام الماضي ، وكذلك مع الاستمرار بالسماح بصلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها الجمعة على النحو المعمول به الآن،وبالنسبة للكلام الدائر عن مقارنة المساجد بالاماكن الاخرى مثل المباريات وغيرها، فقال الدكتور ايمن" لا يلام المنضبط على انضباطه" وانه لم يسال عن فيما لا يعنيه وهو ليس مسئول عن الجهات الاخرى ، وبالتالى نحن ملتزمون بجميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي وجميع الضوابط التي حددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء .

كما اشار الى انه سيفتح مصلى السيدات بالمساجد خلال شهر رمضان و تم اصدار التعليمات لجميع المديريات بذلك شريطة تعيين سيدة من الواعظات او متطوعة تكون مهامها الاشراف على الصلاة والتاكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية، ممن تعتمدهن إدارة الأوقاف التابع لها المسجد.