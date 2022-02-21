/680879/محمد-ياسر-أتمنى-مدة-الإعارة-تستمر-في-الدوريات-الأوروبية

كشف محمد ياسر، لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي، عن سعادته بالموافقة على إعارته لنادي تيبليتسه التشيكي لمدة موسمين ونصف ، موجهًا الشكر لمجلس إدارة النادي والجهاز الفني ومدير قطاع الناشئين خالد بيبو، ومدير التسويق أمير توفيق، لمساعدته في إتمام هذه الخطوة المهمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشار ياسر إلى أن اللعب في الدوريات الأوروبية خطوة مهمة في طريق الاحتراف، الذي يتمنى أن تكون بدايته موفقة بالنسبة له.

وقال: "بالتأكيد ظهوري مع الفريق الأول في كأس الرابطة كان له دور كبير في إتمام الإعارة خلال الفترة الماضية، بعد متابعة النادي التشيكي لي في كثير من مباريات القطاع".

واختتم محمد ياسر تصريحاته مؤكدًا أن طموحاته كبيرة خلال الفترة المقبلة، من خلال تقديم أفضل ما لديه، لكي تكون خطوة احترافه بالدوري التشيكي هي البداية لمزيد من الخبرات التي تؤهله للاحتراف في مستويات أعلى أو العودة إلى الأهلي بخبرات ومستوى أفضل، وذلك وفقًا لرؤية وقرار النادي وقتها.

ويلتقي النادي الأهلي مع مصر المقاصة غداً في الساعة الثامنة مساء، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بالدوري:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

في خط الدفاع: ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام

في خط الهجوم: ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق ومحمد أشرف.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول بالدوري

الجولة 11 – يلعب الأهلي ضد فاركو يوم 1 من مارس، على استاد الإسكندرية.

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل ، على استاد برج العرب.