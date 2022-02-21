/680877/طلائع-الجيش-يفوز-على-فاركو-بهدف-في-الدوري-المصري

حقق طلائع الجيش الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 1/0 على ملعب "جهاز الرياضة"، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ فاركو اللقاء بهجوم على طلائع الجيش وحاولوا أن يسجلوا ولكنهم فشلوا، حتى دخل طلائع الجيش في المباراة وقاموا بتهديد مرمى فاركو في أكثر من كرة عن طريق عدة هجمات متقنة.

وسجل فيكتوري بنيانجا هدف اللقاء الوحيد لطلائع الجيش في الدقيقة 82، بعد عرضية متقنة من محمد ناصف، ليسدد بنيانجا الكرة على الطائر بشكل مميز لتسكن شباك محمد صبحي.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة رقم 9 في المركز الرابع عشر، بينما توقف فاركو عند 15 نقطة، في المركز الخامس.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي

محمد بسام وخالد سرحان وعمرو عماد وأحمد عبد الرحمن وجون أنطوى ومحمد جابر ومحمد ناصف ومهند لاشين ومحمد على والطيب فتحى ومصطفى محمود.

تشكيل فاركو لمواحهة طلائع الجيش

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : عبد الله بكرى _ أحمد عبد العزيز "مودي" رامي صبري.

خط الوسط : جابر كامل _ جيفرسون اينكادا _ محمود عماد _ محمود حمادة.

خط الهجوم : شكري نجيب _ وليد علي _ عمرو جمال.

دكة البدلاء :

محمد سعيد " شيكا" _ عزمي غوما _ علي بهيج _ أحمد شريف _ محمود جهاد _ أحمد عوض _ أحمد الصغيري _ رزقي حمرون _ محمد أسامة.

التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة سموحة والمقاولون العرب بالدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة مبارا سموحة والمقاولون العرب، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

حاول الفريقين طوال أحداث اللقاء أن يسجلوا هدف الفوز في المباراة، ولكن انتظام دفاعات الطرفين كان بالمرصاد في اللقاء، بجانب تألق حراس المرمى.

بهذا التعادل السلبي يتواجد فريق سموحة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري العام، برصيد 19 نقطة، ويتواجد المقاولون العرب في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.