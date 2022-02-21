/680878/أحمد-سمير-يحصد-جائزة-أفضل-رئيس-إتحاد-في-أفريقيا-2021-ويهدي-تكريمه-للرئيس-السيسي

في حفل كبير وبحضور عديد الشخصيات الرسمية والعامة، شهدت اسطنبول عاصمة الدولة التركية، حفل الإتحاد الإفريقي للميني فوتبول برئاسة السيد أشرف بن صالحة وتحت رعاية الإتحاد الدولي للميني فوتبول وشهد هذا الحفل تكريم رئيس الإتحادين المصري والعربي للميني فوتبول أحمد سمير سليمان بجائزة أفضل رئيس إتحاد ميني فوتبول ( كرة القدم المصغرة ) في قارة أفريقيا موسم 2021- 2022 عن جدارة وإستحقاق وقد أهدي المصري أحمد سمير هذا التكريم إلي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي باني مصر المستقبل والداعم الأول لشباب مصر .

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كما عبر فتحي عن فخرة وسعادته برفع إسم وعلم بلادة الحبيبة مصر خفاقا في المحافل الدولية الرياضية.

الجدير بالذكر أن هذا الحفل الرائع أقيم في البوسفور علي متن باخرة رائعة في أمسية جميلة تعبر عن مدي حرص الإتحاد الإفريقي ورئيسه السيد أشرف بن صالحة علي الإرتقاء بالمنظومه الإفريقية وقد قدم التهنئة لرئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير خلال كلمته وعن إستحقاقه لهذة الجائزة بلغه الأرقام والمقاييس العالمية من تأسيس وبناء كامل لمنظومة الإتحاد المصري في كل ربوع مصر وفي أقل من عام في كافة المراحل السنيه رجال وسيدات وبطولات محليه من دوري وكأس وبراعم وناشئين ودرجة ثانيه وثالثه فضلا عن النجاح أيضا علي المستوي الإفريقي والدولي من الفوز بكأس الأمم الإفريقية في نيجيريا في شهر يوليو الماضي .

أحمد سمير يحصد جائزة أفضل رئيس إتحاد في أفريقيا 2021 ويهدي تكريمه للرئيس السيسي

وحصد المركز الرابع علي العالم سيدات وشباب في كأس العالم للميني فوتبول والتي أقيمت في أوكرانيا أغسطس الماضي وقد شهدت العاصمة اسطانبول حضور السيد فيليب جودا رئيس الإتحاد الدولي للميني فوتبول والذي أشاد بدورة بإستحقاق السيد أحمد سمير علي جائزة الأفضل في افريقيا وأردف قائلا خلال كلمته أن قد ذكر في التقرير السنوي للجمعية العمومية للإتحاد الدولي للميني فوتبول wmf قد أشار إلي مجهودات رئيس الإتحاد المصري أحمد سمير علي مستوي كل الإتحادات 124 إتحاد حول العالم برقم قياسي صعب تحقيقة في العام الأول لأي إتحاد ناشيء مؤكدا أن أحمد سمير يعد مثالا يحتذي به للإتحادات الناشئة وشرف بلادة مصر العريقة دوليا. وقد قدم الجائزة لرئيس الإتحاد المصري أحمد سمير السيد أشرف بن صالحة رئيس الإتحاد الإفريقي للميني فوتبول والسيد سامي أبوزيد سكرتير عام الإتحاد الإفريقي بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والرسمية .