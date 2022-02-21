«هتقابل ربنا ازاي».. هجوم على أحمد الفيشاوي بسبب رسمه لوشم جديد

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شن الجمهور المصري هجومًا واسعًا على الفنان أحمد الفيشاوي، بعد إضافته لوشم جديد على قائمة الوشوم التي تغطي جسده.

دوت الخليج يرصد الهجوم على الفنان أحمد الفيشاوي بسبب الوشم.

أحمد الفيشاوي يضيف وشم جديد

شارك أحمد الفيشاوي جمهوره على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، بعدة صور ظهر فيها عاريًا وهو يضيف وشمًا جديدًا على جسده.

الجمهور يهاجم أحمد الفيشاوي

ومن ثم انهالت عليه العديد من التعليقات الهجومية من قبل جمهوره، فأحدهم كتب: "مترحم جسمك شوية"، "نهايتك سودة"، " أنت بقيت مدمن تاتو.. أنت محتاج علاج نفسي، الموضوع بقى أوفر جدًا".

من جانبه، أثارت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي الجدل حول عودتها له بعدما تلقت رسالة اعتذاز وبوكيه ورد أحمر في عيد الحب.

نشرت الكامل مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، استعرضت خلاله باقة وردت ورسالة اعتذار أُرسلت إليها، كُتب عليها «أسف يا ندوشة.. كل عيد حب واحنا مع بعض"، وجاء ذلك على أنغام أغنية «شو حلو آخر حب».

فيما شارك الفنان أحمد الفيشاوى عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام ”، صور اثناء ممارسته الرياضة .

وعلق أحمد الفيشاوى على الصورة قائلاً: “أنا ذلك الوحش الذي يحب المرح.. فخور بالتدرب مع الأبطال اليوم”.

روج الفنان أحمد الفيشاوي، لفيلمه الجديد "قمر14"، ونشر البوستر الرسمي الذي يجمع نجوم العمل من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق علي الصورة قائلًا: "أول فيلم نازل السنة دى يوم 12 /1 /2021 بجميع دور العرض فى مصر والوطن العربي قمر 14 تأليف محمود زهران، إخراج هادى الباجوري، إنتاج أحمد السبكي".

تجاهل أحمد الفيشاوي أنباء انفصاله عن ندى الكامل، ونشر صورة تجمعه بطبيب سمية الألفي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق عليها: «أنا والراجل المحترم ده كنا زمايل في مدرسة الألسن بالحرانية من الطفولة، ودلوقتي محمد زيدان هو الجراح والطبيب المعالج للسيدة الفنانة الكبيرة سمية الألفي.. بشكرك وبحبك يا صاحبي نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل».