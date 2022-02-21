تاج الدين: مصر قادرة على توطين صناعة اللقاحات

جدة - نرمين السيد - قال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤتمر بروكسل وتصريحاته ومقابلاته مع مسؤولى منظمة الصحة العالمية تؤكد على أن مصر قادرة على توطين صناعة اللقاحات.





وتابع الدكتور تاج الدين أن المؤسسات المصرية مؤهلة لإنتاج اللقاحات وهناك تعاونا مع كبرى الشركات الصينية من أجل العمل على وجود لقاحات، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية استطاعت أن تعمل على اختيار بعض الدول التى لها القدرة على إنتاج لقاحات كورونا فى مصر.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية إلى أن أفريقيا تعانى بشدة من نقص لقاحات كورونا، مشيرا إلى أن عدد من حصلوا على التطعيم بقارة أفريقيا وصل إلى 11 مليونا، معتبرا أن تلك النسبة تحسنت بعد عمل الدولة المصرية على إنتاج اللقاحات.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة واللجنة العليا لإدارة الأزمة، اتخذت إجراءات متوازنة بكل المراحل، مؤكدا أنه يتم اتخاذ إجراءات هامة حتى الآن.

وتابع الدكتورعوض تاج الدين أن مصر لم تقم بالإغلاق أو الفتح الكلى، ولكنها تسير بشكل متوازن وفقا لظروف الوباء وعدد الحالات المصابة.

فى سياق متصل، طالب الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية طلاب المدارس والجامعات بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من متحورات فيروس كورونا مع ضرورة التباعد الإجتماعى واستخدام الكمامات والمطهرات.

وقال تاج الدين ـ خلال اتصال هاتفى مع قناة "دى إم سى" الفضائية مساء اليوم الإثنين، لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت إن متحور أوميكرون والإنفلونزا الموسمية مازالت موجودة، مشددا على ضرورة عدم انتقال الطلاب من مكان مغلق التهوية إلى آخر مفتوح، خاصة مع برودة الجو، لأن الإنتقال السريع قد يؤدى إلى الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى.

وطالب مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية المواطنين، فى حال الاصابة بفيروس كورونا أو الإنفلونزا لابد من إستشارة طبيب متخصص، مع ضرورة الحصول على التطعيم واللقاح، مؤكدا أن التطعيمات والمناعة المجتمعية تحمى من شدة متحورات كورونا وتجعل هناك قدرة على مقاومة المرض.