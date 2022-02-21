لجنة مكافحة كورونا تكشف شروط حضور الجماهير لمباراة مصر والسنغال

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الدول التى بدأت فى تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، بسبب وصولها إلى مناعة القطيع، نتيجة زيادة نسبة التطعيمات إلى 70% على الأقل بها.

أضاف حسام حسنى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن"، أن هناك شروطا من قبل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، لدخول الجماهير إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب الوطنى ضد السنغال، فى مباراة التأهل لكأس العالم، منها الحصول على اللقاح كاملا، مردفا: "كل الناس وراء المنتخب الوطنى للتأهل إلى كأس العالم، ولكن كلنا نخاف على البلد من كورونا، وسوف تكون الأعداد المتاحة لحضور المباراة هى نصف سعة الاستاد لتطبيق إجراءات التباعد للوقاية من كورونا".

وبشأن تأثير لقاح كورونا على الصحة الإنجابية، أوضح الدكتور حسام حسنى، قائلا: "اللقاح ليس له تأثير على الصحة الإنجابية لأنها آمنة على الرجل والمرأة، ولكن قد يكون الفيروس نفسه له تأثيرا على الصحة الإنجابية للجنسين".