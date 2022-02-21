رسميًا.. حمد إبراهيم مدير فني لـ الإسماعيلي خلفاً لخوان براون

/680883/رسميا-حمد-إبراهيم-مدير-فني-لـ-الإسماعيلي-خلفا-لخوان-براون

أنهي مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، إجراءات الإتفاق بشكل رسمي مع حمد إبراهيم لتوليه منصب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين ونصف، وذلك خلفًا للأرجنتيني خوان براون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واستقر أعضاء مجلس الإدارة علي إسناد المهمة إلي ” حمد إبراهيم ” نظرًا لمعرفته بشكل كبير بقدرات وإمكانيات اللاعبين الحاليين، بعدما كان مساعدا لإيهاب جلال خلال منافسات الموسم الماضي فضلًا عن خبراته الفنية علي الصعيد التدريبي والتي اكتسبها خلال مسيرته التدريبية الطويلة بجانب عمله في مثل تلك الظروف ونجاحه في تحقيق نتائج مميزة.

الجهاز الفني الجديد للإسماعيلي

ووافق مجلس إدارة نادي بيراميدز، على رحيل ” حمد إبراهيم ” من الجهاز الفني للأخير من أجل بدء مهام عمله فى قيادة الفريق الأصفر، وذلك في ظل العلاقات القوية التي تربط مسئولي الناديين.

ويتواجد ضمن الجهاز الفني الجديد عطيه السيد مدربًا عامًا وأحمد سمير فرج مدربًا وسيد توفيق مدربا لحراس المرمي.

ووقع لاعب الإسماعيلي الأسبق على عقود تدريب الفريق الأول رسميًا، علي أن يبدأ مهام عمله من مواجهة الجونة المقرر إنطلاقها بعد غد الأربعاء فى تاسع جولات مسابقة الدوري المحلي.

نتيجة مباراة بيراميدز والإسماعيلي

وخسر الإسماعيلي بهدف نظيف أمام بيراميدز في إطار مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز ليحتل الفريق المرتبة قبل الأخيرة بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط فقط جمعها من 9 مواجهات.

سجل أحمد سامي هدف المباراة الوحيد، والفوز بالثلاث نقاط من المباراة، في الدقيقة الرابعة والخمسون، من خلال كرة عرضية تتخطى المدافعين وتسكن شباك الدراويش بركبة سامي على يمين حارس الإسماعيلي.

يواصل الإسماعيلي رحلة البحث عن تحقيق الفوز الأول له في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022، على الرغم من عقد العديد من الصفقات في الإنتقالات الشتوية.