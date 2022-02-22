جون كيرى لـDMC: مصر تتوسع فى المشروعات الخضراء والعاصمة الإدارية نموذج

جدة - نرمين السيد - قال جون كيرى، المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ إنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، قيادة مصر لمؤتمر المناخ COP 27، ومدى فهمنا لما يجب أن نتعاون عليه حتى نواجه أزمة تغير المناخ.





وأضاف كيرى، إن مجموعة العمل المشتركة بين مصر والولايات المتحدة ستتعاون شراكة للنظر إلى ما يمكن أن نقوم به سويا حتى نؤثر على بلدان أخرى، كى نزيد من طموحاتها فى تقليل الانبعاثات، مشيرا إلى التعاون فى مشاريع فى مصر حيث تعمل الأن بشكل نشط حتى تجد طريقة لاستخدام الطاقة المتجددة وتقلل الانبعاثات وتحسن الحياة.

وتابع أن مصر تقوم ببناء عاصمة إدارية جديدة صديقة للبيئة وستكون خضراء، كما تقوم الدولة بنشر الكثير من مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مضيفا: "تقابلت مع العيد من رجال الأعمال فى مصر، والقطاع الخاص مهم فى مواجهة التغيرات المناخية، ومصر ستتعاون مع كل البلدان لصياغة مواجهة التغيرات المناخية، ونحن نتعاون مع مصر رئيسية المؤتمر المقبل بشأن المناخ".

وأشار إلى أهمية مشاركة الشباب فى الجهود المبذولة بشأن مواجهة التغيرات المناخية، مضيفا: "يجب إشراك الشباب فى طاولة المفاوضات، وأعلم أن الرئيس السيسى ووزير الخارجية يفكرون فى طرق لإشراك الشباب فى هذا الملف"، مشيرا إلى أهمية تقليل الانبعاثات من قبل كل الدول بالعالم، قائلا: "إذا لم نقلل من الانبعاثات فلن نمكن من مواجهة التغيرات المناخية".