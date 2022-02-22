رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستانى يزور الجامع الأزهر

جاء ذلك خلال زيارته اليوم للجامع الأزهر، واستقبله خلالها الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالأزهر.
كما أشاد رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستانى ـ بملتقى الخط العربى والزخرفة وانفتاح الأزهر على الفنون وأنه ليست مؤسسة منغلقة أو تهتم بالعلوم الشرعية فحسب بل هو مؤسسة فاتحة ذراعيها للجميع، وهو ما جعلها قبلة لكل الراغبين فى دراسة العلوم الشرعية والعربية وغيرها من العلوم.
وقال الدكتور حسن الصغير، إن الجامع الأزهر شاهد على جهود علماء الأزهر خلال ألف عام وما قدموه للبشرية من حفظ للعلوم والتراث، وهو بدوره كان علامة فاصلة فى تاريخ المسلمين ومنقذ للكثير من الحضارات، مؤكدا أن المنهج الذى سلكه الأزهر هو سبب فى بقائه كل هذه القرون.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، أن أروقة الجامع الأزهر تستقبل جميع الجنسيات وتقدم لهم الكثير من الخدمات بالمجان كتعليم اللغة العربية للمصريين ولغير الناطقين بها، كما تقدم الفتوى على مدار أيام الأسبوع سواء أكانت مباشرة أو إلكترونية، فضلا عن دورات الحاسب الآلى وغيرها من الدورات.
جدير بالذكر أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كان قد استقبل رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستانى، والوفد المرافق له؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدينى والعلمى والثقافى وتدريب الأئمة ومكافحة التطرف.
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