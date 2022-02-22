معبد أبوسمبل يستعد لاستقبال الزائرين لحضور تعامد الشمس فى تاريخ استثنائى

جدة - نرمين السيد - ويشهد التعامد غدا تاريخا مميزا 22-2-2022، وهو حدث استعدت له وزارة السياحة والآثار بتجهيزات مكثفة حيث عكف فريق متخصص من المرممين على إعادة الرونق إلى كافة القطع الأثرية، لمدة أسبوع قبل الاحتفالية، بالإضافة إلى ترميم كافة الأماكن التى تحتاج إلى تقوية وتثبيت النقوش الرائعة وألوانها عن طريق استخدام مواد خاصة.

وشهد، مساء اليوم، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وأشرف عطية محافظ أسوان، العرض الفنى الذى تم تنظيمه من قبل وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الثقافة، من أمام معبد أبو سمبل بمحافظة أسوان، بمناسبة الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس بأبو سمبل والتى سيشهدها المعبد فجر غد.

وتناول العرض الفنى باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة، قصة اكتشاف معبد الملك رمسيس الثانى بأبو سمبل، وعملية إنقاذه وتفكيك أحجاره ونقلها وإعادة تركيبها فى موقعه الجديد أمام بحيرة ناصر فى ستينيات القرن الماضى.

كما سلط العرض أيضا الضوء على قصة حياة الملك رمسيس الثانى، ومعركة قادش وأول معاهدة سلام تم ابرامها فى العالم والمدونة على جدران معبده، وأطلقت العديد من البالونات الطائرة المضيئة لتزيين وتجميل إضاءة سماء أبو سمبل ليلا فى رسالة حب وسلام للعالم أجمع من أبو سمبل فى هذا اليوم المميز.

ويعد معبد أبو سمبل أحد أكثر المعالم الأثرية روعة فى مصر، وقد بنى فى عهد الأسرة الـ 19 بقرار من الملك رمسيس الثانى، وشيد الملك رمسيس الثانى معبده الكبير فى أبو سمبل، وشيد بجواره معبدا لزوجته الملكة نفرتارى.

واكتشفه الرحالة السويسرى "إبراهيم بوركهارت" عام 1817 ليطلق عليه اسم الصبى الذى قاده إلى المكان، وقد تعرض معبد أبو سمبل عقب بناء السد العالى للغرق نتيجة تراكم المياه خلف السد العالى وتكون بحيرة ناصر، وبدأت الحملة الدولية لإنقاذ آثار أبو سمبل والنوبة ما بين أعوام 1964 و1968، عن طريق منظمة اليونسكو الدولية بالتعاون مع الحكومة المصرية بتكلفة 40 مليون دولار.

وتم نقل المعبد عن طريق تفكيك أجزاء وتماثيل المعبد مع إعادة تركيبها فى موقعها الجديد على ارتفاع 65 مترا أعلى من مستوى النهر، وتعتبر واحدة من أعظم الأعمال فى الهندسة الأثرية.

وكانت الكاتبة البريطانية "إميليا إدوارد" والفريق المرافق لها، أول من رصد ظاهرة تعامد الشمس فى شتاء عام 1874، ويعد كتابها المنشور عام 1899 بعنوان "ألف ميل فوق النيل"، هو أول توثيق مكتوب لهذه الظاهرة الفريدة التى تبدأ مع شروق الشمس وتستمر لمدة 20 أو 25 دقيقة فقط.

ويبلغ عمر هذه الظاهرة نحو 33 قرنا من الزمان، التى تعكس التقدم العلمى الذى توصل له القدماء المصريون فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير.

وتخترق أشعة الشمس الممر الأمامى لمدخل معبد رمسيس الثانى بطول 200 مترا حتى تصل إلى قدس الأقداس الذى يكون من منصة تضم تمثال الملك رمسيس الثانى جالسا وبجواره تمثال الإله رع حور أخته والإله آمون وتمثال رابع للإله بتاح، وتتعامد الشمس على وجه 3 تماثيل فقط، هى تمثال الملك رمسيس الثانى، جالسا وبجواره تمثال الإله رع حور أخته، والإله آمون، بينما لا تتعامد على تمثال الإله بتاح لأنه إله الظلام عند المصريين القدماء.

وكانت ظاهرة "تعامد الشمس" تحدث يومى 21 أكتوبر و21 فبراير من كل عام، جاء عام 1964، بعد نقل معبد أبو سمبل وتقطيعه لإنقاذه من الغرق تحت مياه بحيرة السد العالى فى بداية الستينيات من موقعه القديم، الذى تم نحته داخل الجبل، إلى موقعة الحالى، لتصبح تلك الظاهرة الفريدة تتكرر يومى 22 أكتوبر و22 فبراير من كل عام.

وهناك روايتان لسبب تعامد الشمس، الأولى: هى أن المصريين القدماء صمموا المعبد بناء على حركة الفلك لتحديد بدء الموسم الزراعى وتخصيبه، والرواية الثانية: هى أن هذين اليومين يتزامنان مع يوم مولد الملك رمسيس الثانى ويوم جلوسه على العرش.