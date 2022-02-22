غدا.. افتتاح أول مستشفى متخصص فى علاج جراحات الأطفال فى مصر وإفريقيا

جدة - نرمين السيد - يفتتح محافظ الإسكندرية، محمد الشريف غدا يرافقه مفتى الديار المصرية، ووزير الشباب والرياضة مستشفى نيل الأمل، أول مستشفى متخصص فى علاج جراحات الأطفال والاختلافات الخلقية فى مصر وأفريقيا.





كما يشهد المؤتمر الذى ستستضيفه مكتبة الاسكندرية حضور نخبة من أهم المتخصصين والخبراء فى المجالات العلمية والطبية وجراحات الأطفال ويركز المؤتمر على استعراض أحدث الطرق العلمية فى علاج الاختلافات الخلقية. وتجدر الإشارة إلى أن رسالة مستشفى نيل الأمل تتمثل فى تقديم العلاج الطبى والجراحى والتأهيلى لاطفال الاحتفالات الخلقية والأمراض المزمنة والإعاقات للأطفال ومتابعتهم حتى الوصول لحالة صحية تمكنهم من ممارسة حياتهم فى المجتمع، وذلك عن طريق فريق طبى وإدارى وإجتماعى يمتلك أعلى درجات التخصص فى هذا المجال وبالمجان. وتنطلق رؤيتها من علاج جميع حالات الاختلافات الخلقية المتقدمة والأمراض المستعصية لدى الأطفال وإجراء التدخلات الجنينية الجراحية لمنع حدوثها دون مقابل لتكون المستشفى الرائدة فى هذا المجال على مستوى مصر والمنطقة بأسرها.

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