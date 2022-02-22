/680885/منخفض-جوي-قادم-الارصاد-تحذر-المواطنين-من-التقلبات-الجوية-الاربعاء-القادم

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من الأربعاء المقبل وحتى الجمعة، سوف تتعرض البلاد لمنخفض جوي وحالة من حالات عدم الاستقرار.

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وأكد شاهين ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"،على شاشة الحدث اليوم، ان مايحدث من تقلبات جوية في هذا التوقيت امر طبيعي ،خاصة ان فصل الشتاء يشتهر بحالات عدم الاستقرار بالطقس، و سقوط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة، وإثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق.

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية الاربعاء القادم

واضاف شاهين، ان درجة الحرارة يوم الاربعاء قد تصل الى 22 درجة مئوية وفى المساء قد تنخفض الى 13 درجة مئوية وقد تصل الى 9 درجات فى بعض المناطق