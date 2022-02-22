/680886/بتعلم-من-طلابي-أحمد-حلاوة-في-آخر-ظهور-إعلامي-له-قبل-إصابته-بكورونا

حل الفنان أحمد حلاوة ضيف في برنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، المذاع على قناة الحياة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتعتبر هذه الحلقة مسجلة وكانت آخر ظهور إعلامي له، وهو حتى الآن في العناية المشددة بسبب إصابتة بفيروس كورونا في المرحلة الآخيرة، وقد صرح في هذه الحلقة المسجلة العديد من التصريحات.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات الفنان أحمد حلاوة في آخر ظهور إعلامي له قبل إصابتة بفيروس كورونا.

أحمد حلاوة الدكتور الجامعي

يقوم الفنان أحمد حلاوة بتدريس المسرح، في كلية الآداب جامعة حلوان، وهو مثال للإتقان في عمله، كما له العديد من الأعمال الخيرية التعليمية التي صرح عنها، قائلًا: عندي قناة تعليمة مجانية على يوتيوب صدقة جارية “قناة حلاوة للفنون” دردشة فنية اكاديمية جدًا بس بطريقة مبسطة.

وأردف الفنان أحمد حلاوة قائلًا: بحب اتعلم، بتعلم من طلابي وبعلم غيره من خلاله.

الفن بالنسبة لـ أحمد حلاوة

وصرح أحمد حلاوة أن الفن بالنسبة له، يتلخص في مثل وهو: الفن زي السكينة يا تقتل بيها حد يا تشقر برتقالة وتاخد فيتاميناتها.

وأنه سمع هذا المثل من الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، وأثر فيه بشكل كبير، ووضعه كشعار طوال حياته، واقتصر طريق الفن في خطوات محددة له بعيدة عن إطار الحرام.

وأضاف أنه أثناء تواجده مع الشيخ الشعراوي قال له: العيب مش في السكينة العيب في الكيفية، خطوتين تلاته في الحلال هاخد ثوايهم، خطوات في الحرام هاخد سيئات.

وكمل حلاوة: أنا برضي مرضات الله، ومرضات الله هي تقييم المجتمع، اظهر حقيقة، اصحح مفاهيم، لكن لو اشتركت في غير كده ابقى خونت أمانة ربنا اللي ادهاني.

نجوم فن أثروا في حلاوة

وتحدث أحمد حلاوة عن نجوم الفن أصحاب التأثير القوي عليه فقال: صلاح منصور، نور الشريف، عبد الفتاح الأسري. زينات صدقي. عبد السلام النابلسي اثروا فينا بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأردف حلاوة، قائلًا: وبحب جدًا زكي رستم عشان بيعمل أدوار متباينة.

4 أعمال فنية لـ حلاوة في رمضان 2021

كانت أعمال الفنان أحمد حلاوة الفنية في رمضان 2021 هي: مسلسل الاختيار 2، مسلسل النمر، مسلسل ضل راجل ومسلسل هجمة مرتدة.

وعندما سأله عمرو الليثي عن أي الأدوار الذي أتقنها بشكل كبير، جاء رده كالتالي: كلهم عملتهم بمزاج، لو منسجمتش مشتغلش، عشان مش هاكل أكتر ما كلت ومش هعيش اكتر ما عيشت، لو معملتش بالمعني الصعيدي “اللي يلد عليا” يبقى بلاها.

وتحدث حلاوة عن شخصيتة في مسلسل الأختيار 2، فقال: عرض شخصية الأختيار مغاير أقربهم لقلبي، عشان كنت عايز تظهر قيمة الحب، قيمة الصداقة اللي مش مبنية على أي مصلحة بالتعاون مع بيتر ميمي، كان دور بسيط جدًا، كنت عايز اوصل ان الناس تحبه لله وتحبه لشخصه.

وبشأن تقديمة 4 أعمال في رمضان ينافسوا بعضهم، قال: 4 اعمال ينافسوا بعض مفيهوش سلبية واتقنتهم كلهم، عشان مؤمن بـ “ان الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه" ، لو خدتها على انها سبوبة أو كلكلع وارمي خلاص متعملوش أحسن.