/680890/ميدو-موسيماني-بيستخدم-الإعلام-عشان-يجدد-مع-الأهلي

تحدث أحمد حسام ميدم نجم منتخب مصر السابق، حول ملف تجديد تعاقد موسيماني مع النادي الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "ديانج ومعلول أحسن صفقتين عملهم الأهلي منذ فلافيو وجيلبرتو، فهم يصنعون الفارق مع مع الفريق والجميع شاهد هذا".

وأضاف: "أحيي إدارة الأهلي على إعارة الشباب للأندية الأوروبية ليكتسوبن الخبرات، واللاعب في أوروبا سنتين يفرق 7 سنين عن مصر، لذلك هو قرار أكثر من ممتاز من مسئولوا الفريق".

وأردف: "موسيماني ذكي ويستخدم الإعلام للضغط على إدارة الأهلي في التجديد، فهو يريد التجديد ولكن بشروطه والمبالغ المالية التي يريدها، لذلك يستخدم الإعلام كوررقة ضغط".

وأختتم قائلاً: "لازم كل لاعب يبقى عنده حته مميز بيها ويشتغل عليها كويس، لأن اللاعيبة في أوروبا بتنفذ دا لذلك هم ناجحين".

موسيماني يرد على هجوم جماهير صن داونز: «القرد ليس على ظهري»

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حول مباراة فريقه أمام صن داونز بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتطرق موسيماني للحديث عن الهجوم الكبير الذي تعرض له من جانب جماهير صن داونز وقال بشكل ساخر في تصريحان صحفية، " القرد ليس على ظهري"، يقصد أي أن المسأله ليست بيده.

وأكمل: " الجماهير التي تهاجمني لا أستطيع أن أتحكم بهم، فهم ليس جمهور صن داونز الحقيقي، الذي قضيت معهم 8 سنوات من تحقيق إنجازات وبطولات فهم يقدروني وأنا أقدرهم".

وزاد: " جماهير صن داونز الحقيقي يعرفون بعضهم جميعاً، فالجمهور هناك ليس كثيراً مثل جماهير النادي الأهلي الذي يؤازرة 70 مليون مشجع هنا في القاهرة.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول بالدوري

الجولة 11 – يلعب الأهلي ضد فاركو يوم 1 من مارس، على استاد الإسكندرية.

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.

الجولة 14 – يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we