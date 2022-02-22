/680895/بعد-كريم-الحسيني-سارة-نخلة-عملت-مشروع-عشان-مشتغلش-عمل-مش-راضية-عنه

كشفت الفنانة السورية سارة نخلة عن اتجاهها للعمل بمشروع خاص منذ 3 سنوات إلى جانب التمثيل حتى لا تضطر إلى المشاركة في عمل فني ليست راضية عنه، مشيرة إلى أنه ما فعله زميلها الفنان كريم الحسيني هو أمر طبيعي.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنانة السورية سارة نخلة على اتجاه الفنان كريم الحسيني للعمل بمشروع القهوة.

سارة نخلة تستنكر ذهول الجمهور من مشروع كريم الحسيني الخاص

وكتبت نخلة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أنا حاسة ان في ناس كتير اوي مستغربة اوي ان زميلنا كريم الحسيني المحترم عمل كدا و اشتغل حاجة جنب التمثيل، ومش فاهمة ليه مستغربين اوي مع انه موقف رجولي جدا و طبيعي اي راجل مكانه هايعمل كدا".

سارة نخلة: «عليا أقساط وعندي عيلة في رقبتي»

وتابعت: "الجمهور فاكر ان الممثلين دول بياخدوا ملايين و ان الممثل كائن فضائي مثلا و بيروح يصور كم شهر وياخد شوال فلوس وهو ماشي ، على فكرة بس لازم تعرفوا ان الممثل انسان مرهف حساس جدا و ان الممثل برضو راجل و مسؤول و عنده مسؤوليات كتير.. و كلنا على فكرة انا بنت و عليا اقساط و عندي عيلة فرقبتي و غيري زميلة و عندها اقساط و غيرها عندها مسؤوليات و عيال و بيت، و شايلين حمل كبير اوي وبرضو ماحدش بيتكلم".

سارة نخلة تتجه للعمل الخاص لتغطية مصاريفها

وأردفت: "انا من ٣ سنين عاملة مشروع خاص ليا و مش بتكلم عنه ومش بحب اقول، بس عملت كدا عشان مايجيش يوم اضطر اشتغل عمل مش راضية عنه عشان الفلوس و عشان انا متغربة و الكلام دا.. بس بجد لازم الناس تحس بالممثلين بجد الممثل انسان حساس و مرهف و بيبقى عنده حمول كتيرة اوي و برضو بيظهر بالشكل اللائق المحترم و هو شايل الهم جواه".

واختتمت سارة نخلة حديثها قائلة: "ولازم نتعلم كلنا برضو اننا بجد لازم نعمل شغل جنب التمثيل.. بجد عشان انت اليوم بتشتغل اكيد ان بكرا غيرك لازم يشتغل، اكيد اكيد اكيد ان السيزون او السنة مش هاتشيل كمية المواهب دي كلها خلينا واقعيين.. انا اشتغلت السنة الي فاتت مش شرط كل سنة اشتغل ومش شرط كل الي يجيلي يعجبني ومش مضطرة اقبل حاجة مش عاجباني يبقى ايه.. استنى الشغل الي على مزاجي !!! اكيد لا، ما هو كريم عمل كدا و نزل اشتغل و ما استناش عشان راجل محترم و مسؤول ربنا يكرم الجميع".

كريم الحسيني يفتتح مشروع قهوة

يذكر أن الفنان الشاب كريم حسيني، أعلن أمس، عن إقامة مشروع له، وهو عبارة عن بيع مشروبات ساخنة على الطريق، حيث أحضر ماكينة مشروبات ساخنة ووضعها في شنطة سيارته، وذلك بسبب قلة طلبه في أعمال فنية.

وشارك كريم الحسيني جمهوره فيديو أثناء تجهيز المشروبات عبر صفحته الرسمية على مو قع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «مشروعي الجديد».