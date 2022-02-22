نشرة أخبار الفن: مصطفى درويش يتنازل عن اسمه.. أحمد الفيشاوي يتعرض لهجوم شرس بسبب الوشم.. وهذا سبب انهيار بسنت شوقي من البكاء

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شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، التي سيرصدها لكم موقع تحيا مصرخلال السطور التالية.

مصطفى درويش يتنازل عن اسمه لصانع الكاميرا الخفية

يتعدد تشابه الأسماء في الوسط الفني، والذي يسبب لهم أزمة كبيرة في عملهم، ولكن عملت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي على حل هذه المشكلة لبعض الفنانين، وكان آخرهم صانع الكاميرا الخفية حسين درويش مع بطل من أبطال مسلسل 100 وش.

نشر الفنان المشهور بـ مصطفى درويش فيديو يجمعه بصانع الكامير الخفية الفنان مصطفى درويش، وكانوا فيه برفقة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وعضو النقابة منير مكرم، وتحدث بطل 100 وش في هذا الفيديو إلى صانع الكاميرا الخفية مصطفى درويش وتنازل له عن أسمه، كما وجه رسالة للمنتجين بأن أسمه الجديد سيكون “مصطفى حسين درويش” نظرًا لأنه يرى أن صانع الكاميرا الخفية أحق وأجدر بهذا الأسم لأنه اقدم منه وكتن يشاهد أعماله الفنية وهو صغير، كما تحدث النقيب أشرف زكي قائلًا: عندنا في النقابة بنحل مشاكلنا بالشكل ده في جو من الحب والتفاهم.

«هتقابل ربنا ازاي».. هجوم على أحمد الفيشاوي بسبب رسمه لوشم جديد

شن الجمهور المصري هجومًا واسعًا على الفنان أحمد الفيشاوي، بعد إضافته لوشم جديد على قائمة الوشوم التي تغطي جسده.

شارك أحمد الفيشاوي جمهوره على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، بعدة صور ظهر فيها عاريًا وهو يضيف وشمًا جديدًا على جسده.

ومن ثم انهالت عليه العديد من التعليقات الهجومية من قبل جمهوره، فأحدهم كتب: "مترحم جسمك شوية"، "نهايتك سودة"، " أنت بقيت مدمن تاتو.. أنت محتاج علاج نفسي، الموضوع بقى أوفر جدًا".

باكية.. بسنت شوقي عن زوجها محمد فراج: «بكرهه»

يترقب الجمهور عرض حلقة الثنائي الرومانسي، الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي في برنامج «Abtalks» مع الإعلامي آنس بوخش عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وروجت الصفحة الرسمية للبرنامج لحلقة الثنائي من خلال نشرها مقطع فيديو منها، ظهرت فيها بسنت وهي تبكي قائلة: "الناس بتشوف بس الريد كاربت واللوك واليوتيوب بس مبتشوفش اللى ورا.

وأشارت إلى أنها كانت لا تطيق وجود فراج في نفس المكان التي تتواجد به قائلة: "كنت بكرهه مش عادي.. محمد كان بيدخل من هنا واقول يادي النيلة جه بقى هيقعد يتنططلنا ويقرفنا".