/680897/كورونا-موتت-أختي-أبرز-تصريحات-أحمد-حلاوة-في-واحد-من-الناس

حل الفنان والدكتور الجامعي أحمد حلاوة ضيف على برنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، المذاع على قناة الحياة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتعتبر هذه الحلقة آخر ظهور إعلامي له بعد دخولة العناية المركزة، نظرًا لإصابتة بفيروس كورونا المستجد في حالة متأخرة، وصرح العديد من التصريحات خلال هذه الحلقة، كما كشف عن أسرار من حياتة الشخصية لم يفصح عنها من قبل.

دوت الخليج يرصد لكم أبرز تصريحات الفنان أحمد حلاوة قبل إصابتة بفيروس كورونا وذلك خلال السطور القادمة.

أبرز تصريحات أحمد حلاوة

قام بالكشف عن العديد من الأشياء الغامضة بالنسبة للإعلام عن حياته الشخصية، ونرصدها لكم في الآتي:

_ ربنا رزقني بست محترمة من بيت محترم جدًا، عقلية وطيبة جدًا، مكنش في دماغي الجواز، بس والدي قالي ربنا هيبقى بيحبك لو أخدت البنت دي.

_ أنا كنت مسافر فرنسا، قولت ليه لا؟ كان والدها مهندس اتصالات وكان راجل محرتم وكان بيت محترم وخالها محمد الغلبان كانت عيلة اتشرف بيها.

_ خلفت بنتين، اتربوا تربية محافظة وشيك وفيها حب، درسوا في فرنسا وفي مدارس راهبات، واحدة استمرت في فرنسا، والتانية درست اجتماع.

_ عندي حبيبة في ثانوي شاطرة في الرسم والفنون التطبيقية، فريدة بنت ابتسامتها بالدنيا بحالها، رينادا البنت الكبيرة قمورة وناعمة تحب تقعد معاها وتلاطفها، وحفيدي يوسف.

_ بعض الاعمال التلفزيوينة اللي بعتز بيها هي أعمالي مع عادل إمام هما “العراف”، “المأمور” معاه هو وابنه.

_ وفي مسلسلات كتير أوي زي “رأفت الهجان” شلتون.

_ وبعتز بأعمالي مع شيرين عادل، المخرج أحمد صالح، الفنان حسني صالح مسلسل "الوسواس”.

_ عادل إمام يطل عليه لقب الجوكر اللي يقدر يخرج عن النص.

_ مبخرجش عن حدود النص، برتجل في الحدود.

_ عادل إمام أستاذ كبير وليه هيبة وليه تحفظ، لكن محمد ده أبني والمعاملة بينا بسيطة.

_ لما ببقى بعيد عن عادل إمام بيقولي ايه يا عم أنت مخاصمني؟

_ بحب عادل إمام ومحمد جدًا، ورامي إمام هما عيلة احتضتني في حاجات كتيرة جدًا.

_ 2 من اخواتي اتوفوا بكورونا، وصديقي هادي الجيار مش ممثل بالنسبالي بس ده صديق طفولة.

_ هادي الجيار طيب أوي وإنسان أوي وعملي أوي، لما اشتغل في الاختيار كان بقاله سنه راقد بسبب الالتهاب الرئوي.

_ هادي قالي لو جالي كورونا مش هقوم منها، بعد كام يوم اتصابت بكورونا، مفيش 3 ايام او 4 ايام سمعت خبر وفاته.

_مروحتش عزيت مراتة بسبب الصدمة، اختي اتوفت بكورونا وبعدها بيومين اخويا جاله كورونا.

_ لولا وجود شخصيتي اللي هي ملازمة ليه كانت هتبقى مشكلة كبيرة في الدور بتاعه لما اتوفى.

_ تجارة الملابس، احنا عيلة حلاوة عيلة تجارية، فاتحين في الموسكي وفي العتبة وجذورنا من الشام.

_ خدت الدكتوراه وأنا كنت بروح بيتي من 3 بالليل لـ 6 الصبح كل يوم اذاكر وانا كنت شغال تاجر وفنان ومهندس اتصالات.

_ والإتقان بالنسبالي مذاكرة.

_ بحب عيلة جلال، جلال توفيق، رامز كان عايزني في الدور مقدرتش اقوله لا، ورامز مجنون ودمه خفيف، لكن ياسر وقور.

_ عندي قناة تعليمة مجانية على يوتيوب صدقة جارية “قناة حلاوة للفنون” دردشة فنية اكاديمية جدًا بس بطريقة مبسطة.

_ بحب اتعلم، بتعلم من طلابي وبعلم غيره من خلاله.

_ الفن زي السكينة يا تقتل بيها حد يا تشقر برتقالة وتاخد فيتاميناتها.

_ الشعراوي قالي العيب مش في السكينة العيب في الكيفية، خطوتين تلاته في الحلال هاخد ثوايهم، خطوات في الحرام هاخد سيئات.

_ أنا برضي مرضات الله، ومرضات الله هي تقييم المجتمع، اظهر حقيقة، اصحح مفاهيم، لكن لو اشتركت في غير كده ابقى خونت أمانة ربنا اللي ادهاني.

_ عرض شخصية الختيار 2 “مغاير” أقربهم لقلبي، عشان كنت عايز تظهر قيمة الحب، قيمة الصداقة اللي مش مبنية على أي مصلحة بالتعاون مع بيتر ميمي، كان دور بسيط جدًا، كنت عايز اوصل ان الناس تحبه لله وتحبه لشخصه.