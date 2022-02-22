مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات الهامة في مختلف اندية العالم، ومن أبرزها مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض سيراميكا ضد غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة عبر قنوات on time sport

يخوض إنبي ضد الاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، عبر قنوات 5:30 on time sport

تقام مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قنواتon time sport

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق فياريال ضد نظيرة يوفنتوس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنواتbeIN Sports 2 HD Premium

يخوض تشيلسي ضد فريق ليل في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري التركي

يخوض فريق إسطنبول باشاك شهيرضد نظيرة قونيا سبور والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة سموحة والمقاولون العرب، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

حاول الفريقين طوال أحداث اللقاء أن يسجلوا هدف الفوز في المباراة، ولكن انتظام دفاعات الطرفين كان بالمرصاد في اللقاء، بجانب تألق حراس المرمى.

بهذا التعادل السلبي يتواجد فريق سموحة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري العام، برصيد 19 نقطة، ويتواجد المقاولون العرب في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.