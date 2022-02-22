تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى.. شاهد أبرز اللقطات (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد معبد أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، ظاهرة فريدة من نوعها يترقبها العالم، وشاهدها آلاف السياح فى مصر وهى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى فى معبد أبى سمبل بمحافظة أسوان.





ورفع المشاركون فى الاحتفالية التى انطلقت أمام المعبد منذ ساعات أعلام مصر، وقام المئات بتصوير تلك الظاهرة التى تدل على براعة الفراعنة فى الحسابات الفلكية.

وكانت وزارة الثقافة قد نظمت احتفالية فنية لأول مرة، مساء أمس الإثنين، يتم تنظيمها داخل المعبدين الكبير والصغير، بـ تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبى سمبل.

وشملت الاحتفالية إطلاق الصواريخ النارية باشاعتها الملونة بالألوان المختلفة والمتعددة، وتفاعل العديد من السائحين بالجنسيات المختلفة والزائرين الحضور داخل الاحتفال بالتصفيق والتشجيع نظرًا لانبهارهم بالحفل الفني.

وتوافد عديد من السائحين والزائرين وأهالي مدينة أبوسمبل السياحي لحضور عرض الصوت والضوء وسط أجواء مبهرة ومميزة، حيث شرح خلاله تاريخ المعبد ونقله، ومدى براعة المصرى القديم في علم الفلك والهندسة.

جدير بالذكر، أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى تتكرر مرتين كل عام فقط 22 فبراير و22 أكتوبر، تبدأ فى الحدوث، مع شروق شمس يوم الثلاثاء 22 فبراير، فى تمام الساعة السادسة و20 دقيقة صباحاً وتستمر الظاهرة لنحو 20 دقيقة فقط.