وزير النقل المصري يلتقي نظيره الأردني لبحث التعاون المشترك في مجال السكك...

الفريق كامل الوزير:

• وزارة النقل المصرية تضع كافة امكانتها في خدمة الأشقاء في وزارة النقل الأردنية

• إيفاد وفد من المهندسين المتخصصين في مجال البنية التحتية والوحدات المتحركة بهيئة السكك الحديدية المصرية بزيارة الاردن للتعاون مع الجانب الاردني في تطوير خط السكك الحديدية مدينة الزرقاء / عمان /المطار

المهندس وجيه عزايزة:

مصر تعيش نهضة كبيرة في كافة المجالات ومنها قطاع النقل في عهد فخامة/ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

استقبل الفريق مهندس/ كامل الوزير - وزير النقل، سعادة المهندس/ وجيه عزايزة، وزير النقل الأردني وذلك للتباحث حول تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة ، وفي بداية اللقاء أكد وزير النقل المصري على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين والقيادة السياسية في البلدين والتعاون المثمر في شتى المجالات ومنها قطاع النقل مؤكدا على ان وزارة النقل المصرية تضع كافة امكانتها في خدمة الأشقاء في وزارة النقل الأردنية واعرب وزير النقل الاردني عن سعادته بالتعاون بين الجانبين مشيدا بالنهضة الكبيرة التي تعيشها مصر في عهد فخامة/ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كافة المجالات ومنها قطاع النقل مؤكدا على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل الاردنية لزيادة حجم التعاون المشترك في مختلف قطاعات النقل موجهاً الشكر الى وزير النقل المصري على التعاون الايجابي والمثمر في كافة الموضوعات المتعلقة بتسهيل حركة تنقل الافراد والبضائع بين الجانبين

ثم تباحث الجانبان حول التعاون فى مجال السكك الحديدية، وطلب الجانب الاردني بقيام وفد من المهندسين المتخصصين في مجال البنية التحتية والوحدات المتحركة بهيئة السكك الحديدية المصرية بزيارة الاردن للتعاون مع الجانب الاردني في تطوير خط السكك الحديدية الذي يمتد من مدينة الزرقاء الى العاصمة عمان حتى المطار واعداد دراسة فنية متكاملة عن خطة التطوير فوجه وزير النقل المصري مسئولي السكة الحديد بإيفاد وفد من افضل المهندسين المتخصصين في هذا المجال بالاضافة الى احد الاستشاريين المتخصيين من جامعة القاهرة لعمل المعاينات للخط على ارض الواقع واعداد الدراسة الفنية المطلوبة كما اعرب الجانب الأردني عن رغبته فى التعاون المشترك فى مجال التدريب للطلاب والفنيين والمهندسين بمعهد وردان للسكك الحديدية، وهو ما رحب به وزير النقل حيث أكد أن هذا المعهد صرح تعليمى تدريبي ضخم يضاهي المعاهد الموجوده بالدول المتقدمة، وأن هيئة سكك حديد مصر على استعداد تام لتدريب الأشقاء الأردنيين وكافة الأشقاء العرب فى هذا المجال. كما تطرقت المناقشات الى التعاون في مجال النقل البحري حيث أكد الجانبان على ان شركة الجسر العربي المملوكة لمصر والاردن والعراق تمثل نموذجا رائدا للتعاون بين الدول العربية في مجال النقل، وتقوم بدور كبير في تعزيز التجارة العربية البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية كما تمت الاشارة خلال الاجتماع الى طلب احدى الشركات السويسرية العاملة في مجال سفن الكروز لتسيير سفن سياحية من العقبة الى شرم الشيخ والغردقة وصولاً الى دولة الامارات العربية المتحدة