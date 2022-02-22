/680866/إتصالات-النواب-تناقش-طلب-مرثا-محروس-بشأن-سرقة-أموال-المصريين-عبر-تطبيق-وايت-ساندز

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعها غدا برئاسة النائب احمد بدوي، لمناقشة الطلب المقدم من النائبة مرثا محروس، بشأن سرقة أموال المصريين عبر تطبيق وايت ساندز.

دوت الخليج

اجتماع اتصالات النواب

كما تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الجاهل، بشأن ضعف شبكات المحمول الأربعة بالدائرة الرابعة بمحافظة البحيرة.

يذكر أن الجلسة العامة تناقش اليوم، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

كما تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشئون الأفريقية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021.

وتناقشايضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و 15/9/2021.