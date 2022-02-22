/680908/ابنة-الراحل-سامي-العدل-هعمل-حاجة-هتهاجم-عليها-واحتمال-أخسر-ناس

أثارت الفنانة رشا سامي العدل ابنة المخرج والفنان الراحل سامي العدل جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذك بفعل تقدم على تنفيذه قريبًا ومن المقرر أن يحدث ضجة عارمة.

دوت الخليج يرصد حالة الجدل التي أثارتها ابنة الفنان سامي العدل.

رشا سامي العدل تمهد للجمهور فعلها القادم

كتبت ابنة سامي العدل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أنا حابة أقول كلمتين، أنا عارفة أن الايام اللي جاية هايصدر مني فعل هاتهاجم عليه من بعض الناس و ناس تانية هاتدافع عني، ناس احتمال تفتكر اني عايزة اعمل ترند و ناس تانية هاتقول انه حقي و ناس تالتة هاتقول ايه الأفلام دي و احتمال اخسر ناس".

وأضافت: "الناس اللي تعرفني بجد هاتكون عارفة ان قراري ده كان بعد وقت طويل قوووووي من التفكير العميق و خوف من رد الفعل.. اذا كان من العامة او اصدقائي او المقربين، بس فيه ساعات كدة لازم الواحد يفكر في نفسه و ياخد قرار حاسم علشان يرتاح لأنه لازم يحب شوية.. حبيت اقول الكلمتين دول علشان اعرف النهاردة انام مرتاحة لأني خايفة من بكرة، توكلت علي الله".

رشا سامي العدل تطلب الدعاء لوالدتها نادية شكري

على الصعيد الآخر، كانت رشا سامى العدل، ابنة الفنان الراحل سامى العدل، طلبت الدعاء لوالدتها الفنانة نادية شكرى، بعد تعرضها لوعكة صحية، وقالت عبر حسابها بفيس بوك: "رجاء من كل الناس اللى بتحبنى أو حتى مش بتحبنى، ادعو لأمى، أنا ماليش غيرها فى الدنيا دى من بعد بابا الله يرحمه، يا رب يا رب يا رب قوم أمى بالسلامة وعديها على خير".

من جانبه، أعربت عن حزنها الشديد لفقدان والدها، وأنها تعانى منذ لحظة رحيله، وقالت رشا، عبر حسابها على فيس بوك: "حبي الكبير الأعظم على الإطلاق.. وحشتني ووحشني حضنك وسؤالك عليا حتى مناكفتك ليا وحشتني وزعيقك فيه حاجة دايما ناقصة، وبحس إني وحيدة في الدنيا من غيرك وتايهة مش عارفة أتصرف ولا آخد قرارات مصيرية، مش عارفة أتعامل وأواجه مشاكل".

وتابعت: "كنت بستمد قوتي وطاقتي بوجودك في الدنيا الحياة أهلكتني بدونك، والناس بقت وحشة قوي ومفيش رحمة في قلوبهم واللي كان بيعمل حساب وجودك نسى أصلا إنه في يوم كان يعرفك وخيرك عليه رغم إن الواحد مش محتاج غير سؤال وطبطبة من حين لآخر بس بيستصعبوها ويستكتروها، وحشتني بقي ونفسي أجيلك قوي أقعد معاك وأفضفض لك، الله يرحمك يا سندى".

معلومات حول رشا سامي العدل

رشا سامي العدل من أصول فنية، فوالدها الفنان الراحل سامي العدل، ووالدتها الفنانة نادية شكري بطلة مسرحية «العيال كبرت».

وشاركت في مسرحيتين هما «الأمير الصغير»، و«السيرك»، ومن ثم شاركت في فيلم «دنيا الله» مع الفنان نور الشريف والفنانة معالي زايد، وإخراج الراحل حسن الإمام، كما شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية من بينها، «شباب على الهواء»، و«الصيف الماضي».