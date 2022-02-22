نجاح إجراء عملية استكشاف وتفريغ تجمع صديدي متحوصل بالرئة اليسرى بمستشفى...

استمراراً لنجاحات قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، نجاح إجراء عملية استكشاف وتفريغ تجمع صديدي متحوصل بالرئة اليسرى، وتقشير للغشاء البلوري لشاب يبلغ من العمر 28 عاماً.

حضر المريض للمستشفى وكان يعاني من صعوبة شديدة بالتنفس وارتفاع في درجة الحرارة وألم في الصدر، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تبين وجود انسكاب بلوري صديدي متحوصل ( Encysted Empyema )، والتهاب وتضخم بالغشاء البلوري بالرئة اليسرى.

أجرى فريق جراحة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولي، جراحة استكشاف للناحية اليسرى من الصدر (Left thoracotomy )، وتفريغ التجمع الصديدي المتحوصل، وتقشير الغشاء البلوري من حول الرئة اليسرى.

أُجريت العملية بنجاح، وتم متابعة المريض بالأقسام الداخلية بالمستشفى حتى استقرار الحالة وخروجها.

وقد شارك في إجراء العملية كلاً من:

الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الباري- استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولي.

الدكتور/ محمد رأفت رستم - أخصائي جراحة القلب والصدر بالمستشفى.

الدكتور/ محمد الذوق- أخصائي التخدير بالمستشفى.

الدكتور/ محمود عبدالحارث- أخصائي التخدير بالمستشفى.

مع مشاركة متميزة من تمريض العمليات:

أ/ عمر حنفي.

أ/ إيهاب جمال.

وقد تم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط تم تسديدها.

وتم إجراء العملية تحت إشراف الدكتور/زياد عبد الرؤوف -مدير العمليات، والدكتور/محمد حسن -رئيس الأقسام الجراحية بالمستشفى، والدكتور/خلف الله أحمد عمر- مدير المستشفى.