«يتنافى مع روح التعاون».. السودان على خطى مصر ترفض بدء توليد الكهرباء من سد النهضة

قالت الحكومة السودانية إن بدء توليد الكهرباء من سد النهضة الإثيوبي "يتنافى مع روح التعاون". وأضافت الحكومة في بيان، نشرته وكالة السودان للأنباء (سونا) الليلة الماضية: "يؤكد السودان موقفه الرافض لكل الإجراءات أحادية الجانب في كل ما يتعلق بملء وتشغيل السد، ويرى أن ما تم اتخاذه من إجراءات لا سيما الملء الأول والثاني والإجراء الأخير المتعلق ببدء تشغيل توربيانات توليد الكهرباء، أمر يتنافى مع روح التعاون ويشكل خرقا جوهريا للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا، كما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث (السودان وإثيوبيا ومصر) في إعلان المبادئ". وحمل البيان توقيع عمر الفاروق سيد كامل المتحدث الرسمي باسم فريق مفاوضات سد النهضة. وبدأت إثيوبيا أمس الأول الأحد توليد الكهرباء من سد النهضة العملاق الذي تقيمه على رافد رئيسي لنهر النيل. وأعلنت السلطات أن السد يمكنه حاليا توليد 700 ميجاوات. وأكملت إثيوبيا العام الماضي المرحلة الثانية من ملء خزان السد، رغم المعارضة القوية من السودان ومصر. وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثير السد على حصتهما من مياه النيل، وتتهمان أديس آبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية. فيما تقول إثيوبيا إن السد أساسي لتنميتها الاقتصادية ولا يهدف لإلحاق الضرر بدول الجوار.

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