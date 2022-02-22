/680915/ميناء-دمياط-يتداول-29-سفينة-للحاويات-والبضائع-العامة

أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 29 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29 ألفًا و10 أطنان تشمل 9300 طن فوسفات و3 آلاف و510 أطنان رمل و16 ألفًا و200 طن يوريا.

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وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 38 ألفًا و310 أطنان، تشمل 6397 طن قمح، و823 طن مواسير، و10 آلاف و177 طن حديد، و8 آلاف و158 طن فول، وألفين و120 طن خردة، و903 أطنان خشب زان، و9 آلاف و692 طن ذرة، و116 رأس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن 40 طنًا.

ميناء دمياط يتداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة

وأشار أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 1518 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسلوفينيا وبنجلاديش وروسيا والصين وسنغافورة وفيتنام وبريوني وكرواتيا وإندونيسيا وهونج كونج والهند.

و بلغ عدد الحاويات الواردة 898 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1314 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 155 ألفًا و41 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 103 آلاف و719 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2542 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وبني سويف، وقطار آخر بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدمًا قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5047 شاحنة.