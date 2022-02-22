/680912/موعد-ظهور-أوس-أوس-ومحمد-ثروت-في-برنامج-أحلى-كلام

يحل كلًا من الفنان محمد ثروت وأوس أوس، ضيوف على برنامج «أحلى كلام» الذي قدمه الفنان أحمد فهمي “واما”، المذاع عبر قناة الحياة ويتم عرضه في تمام الساعة العاشرة مساءً.

دوت الخليج يرصد لكم حلول محمد ثروت وأوس أوس ضيوف على برنامج أحلى كلام في يومي الجمعة والسبت وذلك خلال السطور القادمة.

برنامج أحلى كلام

وكانت قد حققت الحلقات الماضية من برنامج أحلى كلام نسب مشاهدات عالية وكانت ردود الأفعال بارزة من أول حلقة حيث تضمن تصريحات مختلفة من النجوم منهم الفنان أحمد السعدني والفنان أحمد رزق والفنان أشرف عبد الباقي وأيضًا فرقة “واما” بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم المحبوبين للجمهور.

فقرات برنامج أحلى كلام

كما يتضمن برنامج «أحلى كلام» العديد من الفقرات المتنوعة الممرحة بشكل كبير، وهي ما بين ألعاب ذهنية وغناء مع نجوم الفن في مصر والعالم العربي أجمع.

أغنية نجمة معدية لفريق “واما"

وفي سياق متصل، كان قد حقق فريق «واما» الذي بينهم الفنان أحمد فهمي، نجاحًا واسعًا بأغنيتهم الجديدة التي تحمل اسم «نجمة معدية»، وطرح فريق «واما»، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "نجمة معدية" على موقع يوتيوب، يوم 30 ديسمبر والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى فى التعاون الأول بينهم، ومن توزيع توما.

ولاقت الأغنية قبول وإعجاب الجماهير منذ طرحها على موقع «يوتيوب» محققة صدى واسع وضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كلمات أغنية «نجمة معدية»

وكلمات الأغنية: "طلعت على الصحراوي بالعربية ماشيه ماشيه بالعربية، عدت من جنبها عربية مشغله مزيكا أوروبية.. عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو.. من دي ضربة النور العالي تعدي هي بتجري وكلوا يهدي.. يا أرض اتهدي ما عليكي قدي.. وشوف الحلو أما بيحلوا.. عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو.. نجمة معدية ودي غير الكل معدية".

فريق واما

وكان فريق «واما» طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان «الصيف ابتدى» والذى ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيها مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامى جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق، أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.