وزارة الشباب تختتم فعاليات المؤتمر الوطنى للنشء بالشرقية (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى اللقاء القمى فى ختام فعاليات المؤتمر الوطنى للنشء المنعقد بمحافظة الشرقية، والذى أقامته الوزارة تحت شعار "بناء جيل"، بمشاركة 500 طليع وطليعة.





ويعد المؤتمر الوطنى للنشء مؤتمرا قوميا تنفذه وزارة الشباب والرياضة على مستوى الحمهورية بهدف توعية النشء بمختلف القضايا، وتعزيز قدراتهم، وتنمية مهاراتهم فى ضوء إعدادهم للمستقبل، ويتناول الحديث عن القيم المجتمعية، ودور النشء فى تنمية المجتمع، وبناء الوعى ومكافحة الشائعات، والأسرة المصرية وحقوق الطفل، والثقافة والفنون وغيرها من المحاور، وتضمن المؤتمر بمحافظة الشرقية ثلاث جلسات شارك بهم 1500 من أبناء الشرقية.

شهد اللقاء الختامى للمؤتمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وسكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات الشعبية بالمحافظة، ومن وزارة الشباب والرياضة الدكتورة عزة الدرى رئيس الإدارة المركزية للطلائع، وايمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين بالإدارة المركزية للطلائع.

حاضر فى الجلسة الختامية الدكتور محمد السباعى عضو مجلس الشيوخ عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحاوره كل من الطليعة رحمة الحنفى والطليع على سعد.

كما تفقد محافظ الشرقية ومسؤولو وزارة الشباب والرياضة الندوة التعريفية المقامة ضمن فعاليات برنامج "ريحانة" واختبارات وحدة ريحانة بمحافظة الشرقية الذى تنفذها الوزارة لاختيار 5 فتيات فى المرحلة العمرية من 13 إلى 18 عاما، وعدد 2 فتيات فى المرحلة العمرية من 20 حتى 25 عاما للعمل الإدارى بالوحدة حيث سبق وأن عقدت اختبارات للتطوع فى وحدة ريحانة بمحافظة بالبحر الأحمر.

يذكر أنه قد تم إنشاء 27 وحدة لمشروع "ريحانة" على مستوى 27 محافظة، وجار عقد مقابلات للمرشحين للتطوع بالوحدة بكل محافظة، وتنفذ وزارة الشباب والرياضة برنامج "ريحانة" تحت رعاية السيدة قرينة رئيس الجمهورية لتوعية الفتيات بكل حقوقهن، وصقل مهاراتهن من خلال ورش العمل التدريبية، والندوات واللقاءات التى يتضمنها البرنامج.