تنويه مهم من القوى العاملة للمصريين فى الإمارات حول تظلمات العمل

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يكشف عن قيام وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار قرارا بتشكيل لجنة للنظر فى التظلمات المقدمة من طرفى علاقة العمل التعاقدية بخصوص القرارات الصادرة عن الوزارة بحق أى منهما.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى: إن هذا القرار يأتى تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادى بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وبما يؤكد على مبدأ النزاهة والشفافية فى التعامل مع أصحاب العمل والعمال وتوفير قناة خاصة لسماع صوتيهما حيال القرارات المتخذة من الوزارة والمتعلقة بأى طرف منهما لا سيما من حيث التظلم من قرار رفض تصريح العمل والغرامات الإدارية ووقف المنشأة والتظلم من حظر منح تصريح عمل للعامل وغيرها من القرارات.

وأوضحت أن القرار الوزارية حدد مدة 30 يوما لتقديم طلب التظلم تحسب من تاريخ علم المتظلم بالقرار الصادر عن الوزارة بحقه على أن يكون الطلب مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت فى طلب التظلم خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمه وإخطار مقدم طلب التظلم والوحدات التنظيمية فى الوزارة بقراراتها لاتخاذ اللازم بشأنه، ويتم تقديم التظلمات من خلال الموقع الالكترونى للوزارة من هنا أو من خلال التطبيق الذكى للوزارة المتوافر فى متجرى أبل ستور، وجوجل بلاى، حيث سيتم إشعار صاحب طلب التظلم بالنتيجة فور الانتهاء من النظر فى الطلب من قبل اللجنة.

ويمكن لصاحب الطلب متابعة طلبه بالدخول إلى خدمة الاستعلام فى الموقع الالكترونى للوزارة أو من خلال تطبيقها الذكى أو عبر مركز الاتصال 80060.