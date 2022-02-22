نائب رئيس جمهورية جنوب السودان يثنى على اهتمام مصر الدائم بتعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية جنوب السودان، نائب رئيس الجمهورية الجنوب سودانى لقطاع الخدمات العامة "حسين عبد الباقى"، حيث استعرض الجانبان أوجه التعاون بين مصر وجنوب السودان فى مختلف القطاعات الحيوية التى تمس المواطن الجنوب سودانى بشكل مباشر.





وأكد السفير المصرى خلال اللقاء على الروابط التاريخية بين مصر وجنوب السودان، والعلاقات الوثيقة الممتدة بين شعبى البلدين، مشيراً إلى أن مصر مستمرة فى دعم قطاع الخدمات فى البلاد، وخاصة قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والفنى بالإضافة إلى تعزيز التعاون فى مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات. كما أضاف أن هذا الدعم يستهدف تحسين حياة المواطن الجنوب سودانى، والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة فى جنوب السودان، عبر تأهيل كوادر قادرة على تقديم ما يفيد البلاد خلال المرحلة المقبلة فى مختلف المجالات.

من جانبه، أكد نائب الرئيس الجنوب سودانى تقديره الكبير للتعاون الثنائى بين البلدين وخاصةً فى المجالات الخدمية، مؤكداً أن المواطن الجنوب سودانى يلمس ثمار هذا التعاون بشكل مباشر فى كافة مناطق البلاد.

كما أثنى على اهتمام مصر الدائم بتطوير وتعزيز هذا التعاون بما يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الجنوب سودانية، وأشار إلى الاحترام الذى تلقاه مصر من كافة الأطراف الجنوب سودانية، مشيداً بالدور الذى تلعبه من أجل المساهمة فى ترسيخ دعائم السلم والأمن فى البلاد بما يحقق الاستقرار الضرورى للتنمية، ومعرباً عن تطلعه إلى مواصلة مصر القيام بهذا الدور وتعزيزه فى ظل المرحلة الهامة التى تمر بها جنوب السودان.