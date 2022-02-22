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ويشارك فى الفوج جامعات (الأزهر، طنطا، المنصورة، حلوان، الفيوم، دمياط، السويس، وزارة التعليم العالى).
وتم تنظيم زيارة لمعبد حتشبسوت بالدير البحرى بالأقصر، ومعبد هابو، ومعبد ممنو، ووادى الملوك، إذ تتيح الرحلات الفرصة أمام الشباب للتعرف على معالم بلاده السياحية والتاريخية والأثرية، وزيادة الانتماء الوطنى لدى الشباب، التعارف بين الشباب وتبادل الخبرات، وتشجيع السياحة الداخلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معبد الكرنك يستقبل الفوج الثالث من رحلات «اعرف بلدك» (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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