معبد الكرنك يستقبل الفوج الثالث من رحلات «اعرف بلدك» (صور)

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى تنظيم فعاليات الفوج 17 من رحلات إعرف بلدك للأقصر وأسوان (قطار الشباب) والمخصص لشباب الجامعات المصرية، خلال الفترة من 18 - 25 فبراير الجارى بمشاركة 500 طالب وطالبة جامعية.





ويشارك فى الفوج جامعات (الأزهر، طنطا، المنصورة، حلوان، الفيوم، دمياط، السويس، وزارة التعليم العالى).

وتم تنظيم زيارة لمعبد حتشبسوت بالدير البحرى بالأقصر، ومعبد هابو، ومعبد ممنو، ووادى الملوك، إذ تتيح الرحلات الفرصة أمام الشباب للتعرف على معالم بلاده السياحية والتاريخية والأثرية، وزيادة الانتماء الوطنى لدى الشباب، التعارف بين الشباب وتبادل الخبرات، وتشجيع السياحة الداخلية.