الصحة تكشف الموعد المتوقع لانتهاء جائحة كورونا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن فيروس كورونا المستجد ينتقل من خلال الرزاز كما هو مثبت، ولهذا تقليل التواجد بشكل دائم فى أى مكان مغلق مهم للغاية للحفاظ على الصحة العامة وتقليل انتقال العدوى.





وتابع عبدالغفار خلال حواره عبر "سكايب" مع برناج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أن الوزارة تتحرك للحفاظ على الصحة والقيام بالشعائر الديدنية وهو الهدف المرجو والمطلوب وتهدف إليه وزارتى الصحة والأوقاف، مشددًا على أن الجائحة اجتاحت العالم كله ومعدلات الاصابة مع أوميكرون أكبر بكثير من المتحورات السابقة.

شدد متحدث الصحة على أن الهدف من التطعيم ضد فيروس كورونا هو تحقيق مصلحة المواطن الصحية والدولة تتخذ مجموعة من الإجراءات التى من شأنها تحقيق ذك، متابعًا أن مصر ليست من الدول التى تفرض التطعيم بشكل مباشر، لكنها تعاملت مع ذلك من خلال ربط الخدمات الحكومية بالتلقيح.

لفت إلى أن المواطن يعتقد أنه يملك حرية تناول التطعيم من عدمه لكنها ليست حرية شخصية لأن الدولة لا تملك أن تتوقف عن علاج الناس عندما تمرض بفيروس كورونا، متابعًا: "الدولة لا تملك رفاهية إنها تقول لك لا مش هعالجك عشان أنت رفضت اللقاح".

وبالنسبة إلى الموعد المتوقع لانتهاء جائحة كورونا، قال إن إجابة هذا السؤال لدى المواطنين وليس الدولة، لأنه سيتم الوصول إلى هذه المرحلة عندما يتلقى الجميع التطعيم، متابعًا: "لو تطعم 70% من المواطنين يبقى كورونا انتهت كسبب من أسباب شدة المرض ودخول المستشفيات والوفيات".

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