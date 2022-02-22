عاجل.. الرئيس السيسى يصل إلى الكويت

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس تأتى فى إطار خصوصية العلاقات "المصرية - الكويتية" وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة، حيث من المقرر أن يبحث مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع بين البلدين، خاصةً على الصعيد الأمنى والاقتصادى والتنموى، بما يسهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أنه من المقرر أن تشهد القمة "المصرية - الكويتية" التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتى تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومى العربى.