/680917/النائب-أيمن-محسب-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-توفير-السلع-الهامة-والرقابة-على-الأسواق-خلال-شهر-رمضان

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الاستعدادات لشهر رمضان بتوفير السلع الهامة والرقابة على الأسواق لمنع زيادة الأسعار ومواجهة جشع التجار.

دوت الخليج

توفير السلع التموينية فى شهر رمضان

وقال "محسب"، إنه بالتزامن مع قرب شهر رمضان الكريم، الذي يشهد إقبال كبير من المواطنين على شراء السلع الغذائية بكثافة خلال الشهر، يتجه بعض التجار لرفع أسعار بعض السلع الهامة وخاصة الياميش، وأن وزارة التموين عليها دور كبير في مواجهة ذلك.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة الاستعداد مبكرا لظروف هذا الشهر، من خلال توفير كافة السلع ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وطرح كميات إضافية من السلع والمنتجات الغذائية بزيادة عن المعدلات الطبيعية فى الأوقات العادية.

ولفت "محسب"، إلى أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة كذلك أيضا التأكد من توافر كل السلع الغذائية طوال الوقت، وكفاية المخزون الاستراتيجي من السلع الهامة التي يزداد استهلاكها في الشهر الكريم

وشدد عضو مجلس النواب، أن الوزارة عليها مسئولية كبيرة في إحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة غير المستحقة في الأسعار أو التصرفات غير المقبولة من قبل بعض التجار في احتكار بعض السلع وتخفيف تواجدها بهدف رفع الأسعار.

واختتم "محسب"، أنه لا بد من اتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل مع أى نقص محتمل فى مخزون أى سلعة أساسية أو زراعية، للحيلولة دون زيادة أسعار هذه السلع، وكذلك التشدد والتعامل بحسم مع أي مخالفات من قبل التجار