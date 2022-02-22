/680923/محافظ-بني-سويف-يوجه-متابعة-الموقف-التنفيذي-للمشروعات-الجاري-بالمحافظة

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بكافة أرجاء المحافظة والتي تأتي ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة، وكذلك الوقوف على مستوى ونسبة التنفيذ وتوفير الدعم الكامل لإزالة أي معوقات لتسريع وتيرة العمل.

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حيث تابع المحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطى الأعمال التمهيدية لرصف شارع ناصر بالمدينة، حيث تم تمهيد وتوسعة الشارع وإزالة معوقات الرصف، ورفع الإشغالات الثابتة والمتنقلة؛ لضمان الانتهاء من كافة أعمال الرصف في المواعيد المحددة وفقاً للجداول الزمنية المقررة، كما تم متابعة أعمال تشطيب المبني الخدمي بقرية قمن العروس، بالإضافة إلى الرفع المساحي لأراضي الأوقاف بقرية إطواب بحضور لجنة من الوحدة المحلية وممثلي الأوقاف والصحة والتعليم والأملاك ضمن الاستعدادات للمرحلة الثانية من حياة كريمة.

لجان المتابعة والرصد الميداني بمجلس قروي إطواب

ومن جانبها قامت لجان المتابعة والرصد الميداني بمجلس قروي إطواب بمتابعة حملة تلقي لقاح التمنيع ضد فيروس كورونا بالوحدة الصحية لقرية إطواب، كما قامت الوحدة المحلية لقرية الميمون بمتابعة الإدارات الخدمية بقرية الميمون، حيث تم المرور على الوحدة الصحية ومكتب التموين والجمعية الزراعية ببني سليمان ويني نصير لمتابعة الانضباط الإداري وانتظام سير العمل وتوافر الخدمات للمواطنين.