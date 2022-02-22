/680931/نائب-محافظ-بني-سويف-يتابع-ملف-إزالة-التعديات-على-أراضي-أملاك-الدولة

أكد بلال حبش نائب محافظ بني سويف،أن ملف إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة في مقدمة أولويات خطة المحافظة ،وذلك تحت إشراف مباشر من المحافظ "د.محمد هاني غنيم"،في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ،من خلال مواجهة كافة صور التعديات سواء في المهد أوالتعديات القائمة بالفعل عن طريق حلول وخطة عمل غير تقليدية"في إطار القانون"تستهدف تحقيق أفضل استفادة وحشد من كافة الجهود لكل الجهات المعنية وذات الصلة

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جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده نائب المحافظ بأعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ للدفع بهذا الملف ،وذلك بحضور : اللواءجمال مسعود السكرتير العام،الأستاذ أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ورؤساءالوحدات المحلية السبع ومسؤولى جهات الولاية من الأوقاف والزراعة والكهرباء والسكة الحديد والري ، وممثلين عن لجنة استرداد أراضى الدولة ،وتمت مناقشة مستجدات ملف استرداد أملاك الدولة ومواجهة كافة صور التعديات،ضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا المجال.

استعراض مستجدات سير العمل في حملات الموجة الـ 19 لإزالة التعديات

وخلال الاجتماع تمت استعراض مستجدات سير العمل في حملات الموجة الـ 19 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

سرعة الانتهاء من إزالة كافة حالات التعدي

حيث تم التأكيد على سرعة الانتهاء من إزالة كافة حالات التعدي البسيطة في أقرب وقت،مع التوصيف الدقيق لنوع الإزالات حتى يتسنى للجهات التنفيذية والأمنية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها، مع التركيز على إزالة حالات التعدي"في المهد" قبل تفاقمها والتي لا تستلزم استصدار قرارات إزالة ، وذلك من خلال التنسيق بين جهات الولاية والأجهزة التنفيذية المعنية، بالإضافة إلى تكليف جهات الولاية بالتنسيق مع أجهزتها المركزية فيما يخص حالات الإزالة الشديدة ، والعمل في الإزالات بالتوازي بين كافة جهات الولاية