/680932/تكليف-مدير-الطب-العلاجى-بالغربية-بالإشراف-على-مستشفى-زفتي

قرر الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، تكليف الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالإشراف التام على مستشفى زفتي العام بجانب عمله، والتواجد بالمستشفى، وتشغيل العمليات الجراحية

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وورد بالقرار رقم 5 لسنه 2022 على أن يتم تنفيذه من اليوم، وذلك لصالح العمل وحسن سيره وانتظامه.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اصدر مؤخراً ، بترقية الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالغربية، للعمل مديرًا عامًا لقطاع إدارة الطب العلاجى والمكملة بالمديرية.

دوره الكبير خلال أزمة فيروس كورونا

ويأتي قرار المحافظ بتعيين شيحة مديرا للطب العلاجي، بعد دوره الكبير خلال أزمة فيروس كورونا، والدور الكبير الذي لعبه خلال الأزمة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع مستشفيات العزل بحكم إشرافه على المستشفيات العامة بالمحافظة، وهو ما ساهم في تعافي نسبة كبيرة من المصابين بالفيروس، ولاقى استحسان وتقدير المسؤولين بالمحافظة عن الدور الذي قام به خلال الأزمة وحتى الآن