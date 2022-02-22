وزير القوى العاملة يتابع مستحقات وحالة عامل تعرض لحادث بالرياض

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الزيارة جاءت بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعا، فضلا عن التواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية فى كل الأماكن والأوقات لمتابعة أحوالهم والتعرف على طلباتهم وتوعيتهم ومعالجة ما قد يقابلهم من معوقات فى أعمالهم لمساعدتهم ، وتقديم تمنياته للمرضى والمصابين بالشفاء العاجل لهم.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الوزير تلقى تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس المكتب بالرياض بأنه قام والملحق العمالي كريم أبو السعود بزيارة المصاب بعد التنسيق مع إدارة المستشفى، وبحضور الاستشارى المشرف على حالة العامل الدكتور أحمد فؤاد ، وذلك بعد أن تلقى شكوى من المواطن أحمد عوض أفاد فيه بتعرض العامل السيد عبد العال حسن الغندور لحادث سيارة وتم نقله بالإسعاف إلى مدينة الملك سعود الطبية بالرياض وانقطاع أخباره وعدم تمكنهم من زيارته والاطمئنان على حالته الصحية.
وبسؤال الطبيب الاستشارى المشرف على حالة العامل عن إصابته وحالته الصحية قال: إن العامل تعرض لحادث سيارة ترتب عليه إجراء العديد من العمليات الجراحية ودخوله العناية المركزة بالمستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعى لمدة خمسة أيام.
وأشار الملحق العمالى أحمد رجائى، أن المكتب قام بالتواصل مع المستشفى ومتابعة الحالة الصحية للعامل مع مدير إدارة الرعاية فى المستشفى طوال وجوده بالعناية المركزة، حتى خروج العامل من الرعاية، ووجوده حالياً فى قسم ملاحظة الحوادث، كما تم اصطحاب أحد أقارب العامل المصاب فى أثناء الزيارة للاطمئنان على حالة العامل الصحية.
ويقوم مكتب التمثيل العمالى بالرياض بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بمتابعة مستحقات العامل المالية لدى صاحب العمل لحين استلامها كاملة، وقد أبلغ أعضاء مكتب التمثيل العمالى تحيات وزير القوى العاملة وتمنياته للعامل السيد عبد العال حسن الغندور بالشفاء العاجل.
ومن جانبه وجه العامل المصاب الشكر للوزير وسفارة مصر بالرياض وأعضاء مكتب التمثيل العمالى على تقديم الدعم والمساعدة له والزيارة.
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