البحث العلمى تفتح باب التقدم لعضوية الأكاديمية العربية الألمانية 2022

جدة - نرمين السيد - أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فتح الباب للباحثين الشباب المتميزين والمهتمين بالتعاون البحثى فى مختلف التخصصات، للتقدم بطلب الحصول على عضوية الأكاديمية العربية الألمانية للعلوم والإنسانيات، على أن يكون آخر موعد للتقدم هو 10 أبريل القادم.





وأشارت الأكاديمية، فى بيان أصدرته، اليوم، إلى أن التقدم سيكون من خلال الموقع الرسمى للأكاديمية، مع العلم أن يكون مقدمو الطلبات تابعين لجامعة أو مؤسسة بحثية ألمانية أو أى بلد عربى، والذين يعملون فى جميع مجالات العلوم الطبيعية، العلوم الحيوية، العلوم التقنية، الفنون، والعلوم الاجتماعية والإنسانيات، ومر على حصولهم على الدكتوراه من 3 إلى 10 سنوات.

وأكدت أن ذلك سيتيح فرصا كبيرة لتعميق الحوار العلمى بين مصر وألمانيا بهدف تعزيز التبادل البحثى بين المصريين والألمان من مختلف التخصصات الأكاديمية بمؤسسة بحثية ألمانية أو عربية فى وقت مبكر من حياتهم المهنية.

وأوضحت أن الأكاديمية العربية الألمانية للعلوم والإنسانيات تقدم لأعضائها كل وسائل الدعم المالى والإدارى لتنفيذ مشروعات مبتكرة متعددة التخصصات فى مختلف مجالات البحث والسياسة العلمية والتعليم، حيث يتمتع الأعضاء بحرية تطوير نهج الأفكار والأبحاث فى إطار التعاون البحثى العربى الألمانى من خلال إعداد الأنشطة الخاصة بها.

يذكر أنه قد تم تنصيب رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر فى عام 2021 رئيسا مشاركا للمجلس الاستشارى الدولى، وهو المجلس الذى يضم نخبة من العلماء والخبراء العرب والألمان وممثلين المؤسسات الأكاديمية الشهيرة دولياً.

وتم الافتتاح الرسمى للمكتب الإقليمى للأكاديمية العربية الألمانية للعلوم بمقر أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عام 2018، وذلك تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة من قبل الأكاديميتين بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى برلين فى يوليو 2017، بهدف دعم التعاون المصرى الألمانى فى مجال العلوم والتكنولوجيا بين العلماء الشباب فى مصر وألمانيا والعالم العربى وبناء القدرات العلمية والأكاديمية، وإرساء المزيد من الشراكات المستدامة لتمهيد السبل لنقل المعرفة ونشر العلم، وفتح آفاق جديدة لتبادل المعرفة بين الشبكات العلمية القائمة وإعداد الأسس للتعاون العلمى المستقبلى.

جدير بالذكر أن الأكاديمية العربية الألمانية للعلوم والإنسانيات تضم حاليًا 60 عضوًا من 19 دولة بالإضافة إلى عدد متزايد من الخريجين، يشاركون فى العديد من المشاريع البحثية حول موضوعات مثل الحلول الذكية أو الموفرة للطاقة، والزراعة المستدامة، وتمكين المرأة، ودور العلوم الإنسانية، والأوبئة والمجتمع، وحماية التراث الثقافى.