إزالة 33 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنيا

جدة - نرمين السيد - كلف أسامة القاضى محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بالاستمرار فى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والرى، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة وتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدى على الأراضى الزراعية ومتابعة السيد وزير التنمية المحلية.





وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، أزالت الوحدة المحلية لمركز مطاى 23 حالة تعدٍ بالبناء بدون ترخيص، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط حالة بناء فى المهد بعزبة حنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف. من جانبها أزالت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار حالتى تعدى، منهم حالة على أرض إصلاح زراعى بقرية شلقام، وتم التحفظ على معدات البناء وتسليم الموقع للإصلاح الزراعى، وحالة أخرى فى المهد على الأراضى الزراعية بقرية بنى على. كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 3 حالات، كما تم إزالة سقف بالدور الرابع العلوى بحى جنوب المدينة، وصادرت الوحدة المحلية لمركز مغاغة مواد بناء وتشوينات أمام عقار مخالف بحى بحرى المدينة فجر اليوم الثلاثاء.

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