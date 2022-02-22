وحدة تراخيص مرور إمبابة الجديدة.. تسهيلات للمواطنين وخدمات مطورة

جدة - نرمين السيد - استعرض محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090 خلال مداخلة ببرنامج (نهار جديد) بالتلفزيون المصرى، التسيرات المقدمة داخل وحدة تراخيص مرور إمبابة الجديدة بإشراف المقدم أحمد سعيد رئيس والوحدة.





وأوضح محمد صابر أن ذلك يأتى فى إطار جهود وزارة الداخلية للعمل على تطوير الاداء والمنظومة الامنية الحديثة للارتقاء بالاداء الامني لتقديم الخدمات الجماهيرية وتوفير التسهيلات والتيسيرات للمواطنين، وتطوير وحدات تراخيص مرور الجيزة والذى سيساهم فى رفع الكفاءة والارتقاء باحداث التقنيات

وأشار إلى تيسير عملية اجراءات التراخيص والتجديد واستخراج رخص القيادة والسيارات، مع تقديم خدمة الانتظار الرقمى الالى المطور للتسير على المواطنين لتصبح استخراج التراخيص فى عدة دقائق معدود، مشيرا إلى أن وحدة تراخيص إمبابة الجديدة تخدم كذلك قاطنى عدد من مناطق (إمبابة وأرض اللواء، والكيت كات).

وأوضح أن الوحدة تشمل 20 شباكا لخدمة الجماهير بناء على توجهات محمود توفيق وزير الداخلية لتحقيق أعلى أداء للخدمة الجماهيرية وفى إطار تعليمات اللواء علاء فاروق مساعد أول الوزير لأمن الجيزة للتأكيد على حسن معاملة المواطنين والتسير على المواطنين إذ خصصت الوحدة شباكا لكبار السن وذ الاحتياجات الخاصة، كما يوجد بالوحدة ساحة فحص فنى ووحدة استخراج تراخيص القيادة الملاكى والموتوسيكل وكذلك للتجديد وتراخيص وكذلك يوجد نيابة لاستخراج شهادات المخالفات

كما يتفقد اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة خلال جولته اليومية كل وحدات التراخيص، للتأكد من سير انتظام العمل بالدورة المستندية الحديثة.

وتعتبروحدة تراخيص مطورة بمرور بالجيزة من ضمن 16 تم تطويرها، وهذا يؤكد سير إنهاء إجراءات التراخيص والخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل أى عقبات وتقديم أطر التعاون مع الجماهير، وسير الإجراءات الاحترازية والاشترطات الوقائية خلال التعامل.