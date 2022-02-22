ولى عهد الكويت يستقبل الرئيس السيسي

استقبل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصاحبه عزف النشيدين الوطنيين لكلا البلدين وعروض الحرس.

وأوضح السفير بسام راضي أن زيارة الرئيس تأتى في إطار خصوصية العلاقات المصرية / الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة،ط.

حيث من المقرر أن يبحث مع شقيقه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، خاصةً على الصعيد الأمني والاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أنه من المقرر أن تشهد القمة المصرية / الكويتية التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي