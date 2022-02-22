وزير النقل يستقبل وزير النقل السوداني المكلف لبحث التعاون المشترك في عدد...

1. مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالربط السككي بين الجانبين وإصلاح عدد من القاطرات السودانية بورش سكك حديد مصر

2. متابعة تطوير هيئة وادي النيل للملاحه النهريه والتأكيد على سرعة البدء في تطوير الرصيف النهري بوادي حلفا وتطوير الخط الملاحي اسوان / وادي حلفا

3. التأكيد على ضروره انشاء منطقتين لوجيستيتين في مينائي قسطل وارقين البريين لتحقيق نقله نوعيه كبيره في حركه التجاره بين الجانبين

استقبل الفريق مهندس/ كامل الوزير وزير النقل، وزير النقل السوداني المكلف الدكتور /هشام ابوزيد لمتابعة عدد من مشروعات التعاون المشتركة وحضر اللقاء السفير السوداني بالقاهرة ورؤساء هيئات الموانيء البرية والجافة والنقل النهري ووادي النيل للملاحة النهرية

في بداية اللقاء أكد وزير النقل على قوة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين مؤكدا ان وزارة النقل تضع كافة امكانتها للتنسيق والتعاون مع الأشقاء السودانين في كافة قطاعات النقل ثم تباحث الوزيران حول الربط السككي بين الجانبين وتم التاكيد على الانتهاء من اعمال الدراسه الاوليه للمشروع وتم الاتفاق على المسار من اسوان الى ابو سمبل بطول ٢٨٥ كمرحلة اولى وعلى ان يتم الربط من ابو سمبل الى وادي حلفا بالسودان كمرحلة ثانية بطول حوالي ٨٠ كم كما تم التباحث حول أخر المستجدات الخاصة بانشاء محطه تبادليه في دوله السودان وحيث قامت الهيئه القوميه لسكك حديد مصر باعداد نموذج لمحطة تبادليه موضحة بها الارصفه والسكك على ان يتم استخدامها لنقل الركاب والبضائع بكافه انواعها و تصلح لكافه انشطه التبادل التجاري الحاليه والتوسعات المستقبليه في حجم التجاره بين البلدين وذلك بغرض تقليل نفقات مشروع الربط السككي بين مصر والسودان و تقليل المده الزمنيه اللازمه لتنفيذ المشروع كما تم استعراض الاتفاق بين الجانبين على عقد جديد لصيانة وإصلاح 4 قاطرات سكك حديد سودانية بورش ايرماس التابعة لهيئة السكة الحديد المصرية بناء على طلب الجانب السوداني وفي مجال بحري ابدى الجانب السوداني الاهتمام بالتعاون مع الجانب المصري في اعمال الانشاءات والصيانه الخاصه بأرصفة الموانيء البحريه واكد وزير النقل المصري على ان كافه امكانات الموانئ المصريه وقطاع النقل البحري في خدمه الاشقاء السودانيين

بعدها استعرض الجانبان البرنامج الزمني المقترح لتنفيذ اعمال تطوير هيئه وادي النيل للملاحه النهريه وتنفيذ خطط عاجلة لتطوير الهيئة وإعادة تأهيل الوحدات النهرية الحالية وإعادة تأهيل العاملين ودعم الهيئة بكوادر فنية متخصصة، مع التاكيد على سرعه البدء في تطوير رصيف وادي حلفا وتطوير الخط الملاحي اسوان وادي حلفا وذلك لتحقيق نقلة نوعية كبيرة في مجال نقل الركاب والبضائع بين الجانبين. وفي مجال الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية تم التباحث حول ضروره انشاء منطقتين لوجيستيتين في مينائي قسطل وارقين البريين على الحدود المصريه السودانيه لتحقيق نقله نوعيه كبيره في حركه التجاره بين الجانبين