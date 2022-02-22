/680943/إلهام-شاهين-تكشف-عن-أمنيتها-في-2022-ما-علاقة-السوشيال-ميديا

تحل الفنانة الكبيرة إلهام شاهين ضيفة على برنامج «حبر سرى» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس» يومي الخميس والجمعة المقبلين الموافقان 24 و 25 من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة الـحادية عشر مساءً.

دوت الخليج يرصد أمنية إلهام شاهين في عام 2022.

إلهام شاهين ببرنامج حبر سري

وتكشف إلهام شاهين خلال القاء عن أسرار من حياتها، كما تتحدث عن مسيرتها الفنية الضخمة التي اعتلت بها عرش النجومية.

وكشفت إلهام في الفيديو الترويجي للحلقة عن أمنيتها لعام 2022، قائلة: "قوليلي عايزة أمنية في سنة 2022.. أقولك السوشيال ميديا تتقفل"، وعن تبرعها بثروتها للأبحاث العلمية والجمعيات الخيرية، قالت: "لا مش هتبرع".

أحمد فلوكس يهاجم إلهام شاهين

على الصعيد الآخر، تعرضت إلهام شاهين لحملة هجوم واسعة من الفنان أحمد فلوكس، حيث كتب الأخير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»" ممكن أستاذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده، البوسة بنعتبرها حاليا منافيه للاداب.. امال امتي يا فندم نعتبر الشي منافي للاداب، لما نلاقي العيل نازل و بشهاداته كمان هنا يبقي سفاله مثلا، طب سيبك من ده كله، الدين ايه! الشاشه دي بتربي اجيال و بتشكل وجدان مش بتربي وحوش و بتعمل اوضاع".

وتابع: "احيه و علي كده بقي احنا نعتبر الأفلام السكس لافلام تثقيفية تعليميه إرشاديه الغرض منها التعليم و التمرين و انها افلام هادفه.. اقسم بالله انا هادفه في البرد من كتر الانفعال، سامحيني انا بحبك بس مابقتش قادر استحمل، يا جماعه الشيطان نفسه مش مصدق اللي احنا كابشر بنعمله و بيستغفر ربنا".

رد قوي من إلهام شاهين على أحمد فلوكس

وخرجت إلهام شاهين عن صمتها لترد عليه من خلال تصريح خاص ل موقع «دوت الخليج»، قائلة: "لا تخبروني عمن يكرهني واتركوني أحب الجميع.. رسول الأمة يقول لا تنقلوا لي شئ عن أصحابي فأنني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر".

وأضافت: "الحياة لا تستحق لحظة زعل.. أحمد فلوكس مليش علاقة بيه ولا عمري اشتغلت معاه، أنا مردش على الناس دي، كده هدي أهمية لكلامه وكأن كلامه دا ليه أهمية يعني، مين دا بالنسبة للفنانات".