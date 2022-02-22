/680946/ولي-عهد-الكويت-يستقبل-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-بمطار-الكويت

دوت الخليج

الرئيس السيسي فى زيارة لدولة الكويت الشقيقة

هذا وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى دولة الكويت، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس تأتى في اطار خصوصية العلاقات المصرية الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط اخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة، حيث من المقرر ان يبحث سيادته مع شقيقه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، خاصةً على الصعيد الأمني والاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أنه من المقرر أن تشهد القمة المصرية الكويتية التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.