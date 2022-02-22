/680951/قنا-تحقق-المركز-الاول-على-مستوى-الصعيد-في-التحصين-ضد-الجلد-العقدى

كشف اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية الطب البيطرى نجحت في تحقيق المركز الاول على مستوى محافظات الصعيد في تحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى ، وتحصين الأغنام والماعز ضد مرض الجدرى وذلك ضمن فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد الامراض المُعدية التى بدات في 22 يناير الماضى .

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واوضح محافظ قنا أن إجمالى الحيوانات التى تم تحصينها خلال الحملة حتى الآن بلغ 65 ألف و 302 حيوان بنسبة 68% من المستهدف ، منها 43 ألف و 385 رأس ماشية ، و 21 ألف و 944 رأس من الأغنام والماعز ، مشيرًا إلى أن التحصين يسهم في رفع مناعة الحيوانات والحفاظ عليها، ومن ثم النهوض بالثروة الحيوانية بالمحافظة وتوفير المنتجات الغذائية من الأصل الحيواني بصورة صحية وسليمة وزياده الدخل القومي.

استمرار أعمال التحصين حتى تحقيق المستهدف

ومن جانبه أشار الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، إلى استمرار أعمال التحصين حتى تحقيق المستهدف، موضحا أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية ضد مرض الجلد العقدى ومرض الجُدرى ، وكذا تعريف صغار المربيين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية للحد من الإصابة به وتقليل الخسائر.