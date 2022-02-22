أخصت بها الرئيس السيسي.. تعرف على وصية ريهام سعيد

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دوت الخليج يكشف عن وصية الإعلامية المصرية ريهام سعيد.

ريهام سعيد تكشف عن وصيتها

وكشفت سعيد عن وصيتها التي أخصت بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: "اخر حاجه هوجهها للريس، انا لو مت وصيتي اولادي يعرفوا انا حققت و عملت ايه لان اكيد حضرتك مش عارف برضوا.. انا اولادي اتعذبوا ورايا في المحاكم و القضايا، انا ابني كان عنده شهرين زارنيفي السجن انا بهدلت اهلي معايه عشان ولا حاجه.. كنت فاهمه اني هاصلح الكون، انا اسفه اني نجحت انا اسفه اني كنت عايزه كل الناس تعمل خير.. انا اسفه اني معملتش علاقات تسندني جوه او بره مصر، خساره المجهود الي راح بدون تقدير لكن اجري باذن الله عند ربنا.. ماتوجعوش حد تاني احساس الظلم مميت".

ريهام سعيد ترصد حجم الظلم المعرضة له

وأضافت: "احنا كنا البرنامج رقم واحد في المشاهده في الوطن العربي عشر سنين و السابع علي العالم و تعبنا اوي اوي اوي اوي.. قدر الله و ما و شاء فعل حقي عندك يا رب، في الاخر السيره اهم من السمعه لان السمعه دي الحاجات الي بتسمعها و ماشفتهاش و هيي مش حقيقه لكن السيره دي الي موجوده في كل بيت فيكي يا مصر دي سيره معاملتك للناس و الحاجات الي ربنا جعلني سبب اني اعملها و هو ده المهم، بعد ما اموت ماتقولوش دي بتمثل انها ماتت زي ما كل مره كنت بعيا فيها الصحفيين كانوا بيطلعوني كدابه.. حسبي الله و نعم الوكيل".

وكانت شاركت ريهام سعيد جمهورها بمشاعرها قائلة: "أقسم بالله كل حرف هاكتبه صادق و من قلبي، انا حسه ان انا هاموت قريب عشان كده هابعد عن السوشال ميديا عشان اقعد مع اولادي اكتر وقت ممكن خصوصا ابني الصغير.. يمكن سحر يمكن اكتئاب و يمكن حقيقي.. غالبا احساس الظلم كان بيقتلني بالبطيء في يوم من الايام الدنيا قامت عليا اما المعراج و انكارها عادي.. تامر امين يغلط في الصعايده قاصد او مش قاصد يتوقف ٣ شهور لكن انا اعمل اكبر حمله للسمنه و اعالج الاف من السمنه و عمليات ببلاش و يفتروا عليه و يقولوا اني قلت ان ريحتهم و حشه و اتوقف سنه.. فتاه المول و لا تحرش و لا نيله و اجيب فيديو و هي معاه محدش يشوفوا و اتحاكم و ادفع الي ورايا و الي ادامي لسما المصري عشان تتنازل لان هي الي زقاها عليها و غيره و غيره و غيره".

ريهام سعيد توضح موقفها من ظالميها

وتابعت الإعلامية المصرية: "مش مسامحه اي حد قال عليا كلمه واحده مش حقيقيه او علي السمع، مش مسامحه اي صحفي كتب عني كلمه ظلم مش مسامحه اي واحد كتب كومنت موت بيها اطفال القلب.. كفايه ان اي حاجه الاعلام بيتكلم فيها دلوقتي انا متكلمه فيها من عشر سنين، هانزل قبري مش مسامحه هاني عزب و لا ايمن سليم و لا ريم و لا بسمه و محمد راضي وعلاء الكحكي و وليد مصطفي و محمود مملوك و احمد عبد العزبز و جورج قرداحي و كتير غيرهم.. مشً مسامحه و لا هاسامح، مش مسامحه الي بتسحرلي كل شويه مش مسامحه حسن شاكوش و الي عمله في اولادي.. مش مسامحه اي حد ساهم في خراب بيتي و ضياع مجهود سنين و مش مسامحه اي حد انا معرفوش ضدي و بيحاربني و انا مش عارفه".