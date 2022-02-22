/680955/رئيس-الشيوخ-يهنئ-نظيره-السعودي-بذكرى-تأسيس-المملكة

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشيوخ السعودي بمناسبة ذكرى تأسيس المملكةالعربيةالسعودية، مؤكداً أنه يوم يذكرنا بمناسبة عظيمة تم فيها وضع اللبنة الأساسية للبناء والوحدة فى شبه الجزيرة العربية والتى ارتفع معها دوماً الاستقرار والازدهارفي كل مجال.

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وأشار المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، إلي أن هذه المناسبة تأتي اعتزازًا بالجذور الراسخة للمملكة العربية السعودية و تأكيداً على دورها الرائد في مساندة الامتين العربية والإسلامية و خدمة الإسلام والمسلمين.

رئيس الشيوخ يهنئ نظيره السعودي بذكرى تأسيس المملكة

وأشاد رئيس مجلس الشيوخ، في تهنئته بعلاقات الأخوة التي تجمع بين الشعبين المصرى والسعودي مؤكداً انها علاقات تاريخية وراسخة وازداد رسوخها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعياً الله عز وجل أن يحفظ البلدين الشقيقين قيادة وشعباً من كل سوء.

كما بعث المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، ببرقية مماثلة للسفير السعودي بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي، داعيا الله عز وجل لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز والشعب السعودي الشقيق بالخير والسداد.

رئيس الشيوخ يلتقي رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين

وكان قد استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أمس الإثنين، علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين.

في بداية اللقاء، رحب عبد الرازق، برئيس مجلس الشوري البحريني والوفد المرافق له، مؤكدا على أن ازدهار وتنامي العلاقات بين مصر و مملكة البحرين ، يعكس عمقًا استراتيجيًا، وروابط تاريخية، وتكاملًا شاملًا بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وثمن رئيس الشيوخ، متانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية وتوافق في وجهات النظر والرؤى تجاه كافة القضايا، مؤكداً على حرص مصر على تعزيز التعاون الوثيق والمتميز مع مملكة البحرين على شتي الأصعدة لاسيما على المستوي البرلماني.

و أكد عبد الرازق، أن العلاقات المصرية البحرينية تعتبر نموذجية، وتكتسب أهمية خاصة على المستويات كافة، خصوصًا مع ما يشهدها البلدان الشقيقان من تعاونٍ ثابت، وتنسيق مشترك في جميع المجالات.