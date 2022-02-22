/680959/عشرة-طويلة-لم-تدم-ياسمين-رئيس-تعلن-انفصالها-عن-هادي-الباجوري

أعلنت الفنانة المتألقة ياسمين رئيس انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول عدم وجود مانع لديه في أن تُقبل زوجته بأعمالها الفنية.

وغردت ياسمين رئيس عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "‏﷽ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.. صدق الله العظيم" وأضافت: "الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

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