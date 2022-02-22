/680968/مواعيد-صرف-مرتبات-شهر-فبراير-2022-للعاملين

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022 للعاملين.. يتسائل العديد من العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير ، وياتي هذا التساؤل بعد اعلان وزارة المنالية عن موعد الصرف لهؤلاء العاملين بالمصالح والهيئاتلاالجكومية والمتمثلين في 66 مصلحة، والذي ياتي خلال الاسبوع الجاري.

تحيا مصر

ويرصد موقع دوت الخليج في التقرير التالي بعد زيادة البحث عبر محرك جوجل بشأن مواعيد المرتبات خلال شهر فبراير ، حاصة من العاملين في مجال البترول والتعليم وشركة بتروجيت. جدول مواعيد صرف المرتبات عن شهر فبراير 2022.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022 للعاملين

ووفقا لما قامت وزارة المالية بتخصيصه، فسوف يكون صرف المرتبات للعاملين خلال شهر فبراير 23 فبراير والموافق الاربعاء، والخميس الموافق 24 فبراير لعام 2022.

الجهات التي سيتم الصرف لها في اليوم الاول

اما بالنسبة للجهات التي لم يتم صرف مرتباتهم في المواعيد السابق ذكرها، فقد قررت وزارة المالية بصرف مرتباتهم خلال يومي الأحد والإثنينن الموافقين 27 و28 فبراير لعام 2022. واوضحت الوزارة أن مواعيد صرف الجهات التي سوف تنال مرتباتها في اليوم الاول وهي التضامن الاجتماعي وزوارة النقل والاوقاف ووزارة القوى العاملة والصحة، وووزارة البيئ-الهجرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدني.

الجهات التي سيتم الصرف لها في اليوم الاول

ما بالنسبة لليوم الثاني فسوف تكون لوزارات الإنتاج الحربي والداخلية والثقافة وقطاع الأعمال العام والتموين والإسكان والتجارة والصناعة والبترول والآثار وشؤون مجلس النواب السياحة.

وزارة المالية

جدير بالذكر أن وزارة المالية، تقوم بالعمل من حين لآخر على نشر موعد تسليم المرتبات فى الكتاب الدوري الذى تصدره وزارة المالية بشكل دوري مع نهاية الشهور.